En el auto emitido por el juzgado de Caldas de Reis se confirma que el expediente de ejecución de la piscina de Barro fue llevado a cabo siguiendo los trámites legalmente establecidos y sin que exista ninguna irregularidad en su tramitación.

Para el alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, este auto dictado por el juez "supón unha satisfacción, pois corrobora que o proceso de licitación e execución da piscina municipal foi impecable".

La denuncia pública hecha por el Partido Popular sobre irregularidades sobre la ejecución de la piscina en las vísperas de las elecciones municipales, según el alcalde, fue presentada en la Fiscalía por el portavoz del PP después de las elecciones "debido á rabia e frustración polos resultados nos que o BNG acadou a maioría absoluta, empregando na denuncia probas falsas e un baile de cifras distorsionadas para fundamentala, baseándose nun suposto informe técnico que ao final eran meras opinións de quen non coñecía o proxecto nin a execución do mesmo, sendo incapaz de facer un cálculo correcto das porcentaxes do modificado realizado sobre o proxecto inicial".

Para Abraldes, esta denuncia del portavoz del PP "é o epílogo de quen despois de gobernar durante 32 anos non aceptou pasar á oposición e que pensaba que o concello era da súa propiedade".