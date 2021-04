La Asociación de Rescate Animal Cadeliños rescató el pasado miércoles 14 de abril a una podenca abandonada en un estado deplorable.La pequeña, a la que han puesto por nombre Abril, como símbolo de esperanza y resurgir de la vida tras el invierno, fue vista sola en medio de un monte por un voluntario de la asociación cuando paseaba a su perra. Esta persona dio aviso en ese momento en lugar de pasar de largo o esperar al día siguiente.

Una de las integrantes de la asociación acudió de inmediato al lugar con la angustia de no saber si iba a poder rescatarla o se iba a dejar tocar. Pero Abril estaba tan débil que no podía ni mantenerse en pie, se rindió y no opuso resistencia. La rápida actuación y la implicación de la persona que la vio la han salvado de una muerte sola y agónica.

Las clínicas veterinarias ya habían cerrado pero les atendieron de urgencia para intentar salvarle la vida. Desde el miércoles sigue ingresada, estable dentro de la extrema gravedad. Tiene una anemia brutal que esperamos pueda superar. Es una perra de unos siete meses que debería estar pesando mínimo entre 10 o 12 kg y que apenas llega a los 3,5 kg.

Recibe fluidos para mantenerla hidratada ya que de momento no ha querido comer y está con tratamiento antibiótico porque tiene unas heridas supurantes en el costado, un ojo con una grave infección y una desorbitada cantidad de parásitos y larvas por todo el cuerpo. También está recibiendo tratamiento analgésico ya que estaba pasando mucho dolor.

Desde 2019 la asociación no ha podido llevar a cabo ninguna de sus habituales actividades por lo que la situación económica es límite. Por ello quieren destacar expresamente el gran apoyo recibido de gente que ha donado dinero y se ha ofrecido tanto como casa de acogida, como para ser padrinos o madrinas de la pequeña.

Abril ha podido ser rescatada, pero hay muchos casos como el suyo, perros abandonos, camadas no deseadas o perros de caza que ya no son útiles. Desde Cadeliños se pide responsabilidad, conciencia y empatía hacia los animales. Abril, que no tiene chip pese a que es obligatorio, será puesta en adopción cuando se recupere.