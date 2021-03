El alcalde del Concello de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, recabó la colaboración de la Consellería de Medio Ambiente para erradicar un vertedero incontrolada e ilegal existente en el viejo campo de fútbol de Almofrei, junto al trazado de la ruta saludable que acaba de ser señalizado e inaugurado.

Cubela espera que en los próximos días se desplace hasta el antiguo campo de fútbol de Almofrei una brigada de la Consellería de Medio Ambiente especializada en erradicar este tipo de vertidos ilegales que atentan gravemente contra el patrimonio natural del ayuntamiento y que suponen un posible foco insalubre que hay que eliminar.

El alcalde aseguró sentirse “muy apenado por la presencia de escombros y basura al lado de la ruta saludable de Almofrei, recién señalizado e inaugurado para disfrute y ocio del vecindario y de las personas que estos días nos visiten. No estamos dispuestos a permitir este tipo de comportamientos que no so son incívicos sino que representan un atentado contra nuestro patrimonio natural y un foco insalubre para el vecindario”.

El regidor manifestó su enfado e indicó que redoblarán esfuerzos y solicitarán la colaboración vecinal para evitar que se vuelvan a repetir en este municipio este tipo de comportamientos que “no solo afean nuestro entorno sino que son una muestra clara de la falta de empatía y consideración con los demás y con el medio ambiente”.

Concienciación vecinal

El alcalde apela a la concienciación vecinal para “perseguir este tipo de comportamientos que llevan aparejadas importantes multas y procesos sancionadores para los autores que creen que viven en la impunidad y están legitimados para dejar su basura en un espacio para el disfrute de todos. Y esto no puede ser y evitaremos por todos los medios que se repita”, aseguro indignado Jorge Cubela.

Se inicia en Almofrei la puesta en marcha de una nueva iniciativa definida bajo el nombre genérico de “Rutas Saludables” para fomentar la práctica de la actividad física regular de una manera accesible, seguro y atractivo para la población residente y visitantes. Está a punto de finalizarse otra en Carballedo y se pondrá de inmediato en servicio otra en Borela y Viascón, además de en Cerdedo, la conocida como Ruta del Colesterol”, y otra en

Este proyecto, que fue presentado por el alcalde, Jorge Cubela, y el encargado de las instalaciones deportivas, Óscar Barreiro, surge con la intención de poner al alcance de cualquiera persona con una condición física normal un sendero para poder caminar o hacer deporte recorriendo diferentes rutas perfectamente señalizadas que permiten visitar espacios de reconocido interés natural, cultural, arquitectónico o mismo por su carácter social para los practicantes.