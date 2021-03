“En un año normal hay meses en los que a lo mejor solo estoy una semana por aquí”

– ¿Cómo empezó en este mundo de los blogs?

– La verdad es que siempre me gustó viajar y cada vez que volvía siempre terminaba haciendo recomendaciones de esos viajes a amigos y conocidos que me preguntaban cuando sabían en qué destinos había estado. Empecé con el blog “Maisgrelos”, que está más enfocado a la gastronomía y tiene más de diez años, y después llegó “Alvientooo” , más centrado en viajes y estilos de vida. Ahora trabajo con ambos. Tiene más seguidores Alvientooo, porque tiene un carácter más internacional.

Empecé con el blog “Maisgrelos”, que está más enfocado a la gastronomía y tiene más de diez años, y después llegó “Alvientooo”

– ¿En qué momento dio el salto profesional a lo que en un principio formaba parte de su ocio personal?

– Hará unos seis años. Trabajaba en una constructora de empresas y por diversos motivos, entre ellos que el trabajo no me encantaba, decidí dedicarme profesionalmente a esto hace seis años, cuando nació “Alvientooo”.

– ¿Es consciente de la envidia que provocará en mucha gente cuando lea esto?

– (Risas) Es que al final muchos destinos son colaboraciones que te proponen. Te piden que hagas un viaje y con él un artículo, con texto y fotos. Son como campañas de marketing digital, realmente, enfocadas a las redes sociales: Instagram, Facebook...

Trabajaba en una constructora de empresas y por diversos motivos, entre ellos que el trabajo no me encantaba, decidí dedicarme profesionalmente a esto hace seis años

– Háganos la boca agua con alguno de esos destinos...

– Pues el año pasado colaboré con Colombia, Italia, Georgia... Ellos te piden, por ejemplo, que hables de Medellín, para poder llegar a un público de habla hispana. Aunque viva en Pontevedra, con internet y las redes sociales te encuentran desde cualquier parte del mundo.

– ¿Y quién contacta con quién? ¿el destino o el blogger?

– En mi caso, normalmente son los destinos los que me escriben. Suele ser porque leen algo que estás haciendo o has hecho y les gusta. El año pasado, sin ir más lejos, estaba colaborando con Toscana y me llamaron de Colombia porque estaban viendo en las redes sociales lo que publicaba. También colaboro con Booking, que te contacta si estás bien posicionado en muchas búsquedas. Yo, como iniciativa propia, no contacto porque me da mucho reparo. No lo hago nunca y no tengo pensado hacerlo.

El año pasado, sin ir más lejos, estaba colaborando con Toscana y me llamaron de Colombia porque estaban viendo en las redes sociales lo que publicaba

– ¿Sigue haciendo publicaciones por puro amor a los viajes como hacía antes?

– Sí, sí. Por ejemplo la semana pasada estuve haciendo una sobre qué hacer en Pontevedra en un día y no fue colaboración con ningún sitio. Me gusta recomendar lo que a mí me gusta hacer. En todo caso, incluso cuando algo es pactado tampoco dejo que me condicionen con el enfoque de lo que debo escribir, yo opino a mi manera.

– ¿Le gusta más viajar solo o acompañado?

– Normalmente viajo solo, como recientemente, que estuve en la Costa da Morte quince días. Pero otras con otras personas a nivel profesional, es el caso de Colombia, con otros tres bloggers. También con prensa especializada en viajes... En alguna ocasión con amigos, pero casi siempre viajo a mi aire.

Siempre recomiendo viajar solo, porque conoces más gente, mientras que cuando vas con amigos te cierras más al grupo

– Es que viajar solo tiene muchas ventajas a nivel experiencial...

– Yo siempre lo recomiendo, porque conoces más gente, mientras que cuando vas con amigos te cierras más al grupo y no tienes tanto contacto con la gente local. El simple hecho de ir en un medio de transporte o de tomar un café en un sitio te ofrece muchas oportunidades. Creo que en ese sentido hay que ser muy abierto de mente. Otro ejemplo es el Camino de Santiago, que es una experiencia claramente perfecta para hacer en solitario.

– El último año ha sido muy complicado en general, pero para un blogger de viajes me imagino que no habría sido nada fácil...

– Hice algunos viajes a nivel nacional y también a Portugal, siempre que la situación lo permitía, claro. Pero tampoco es lo más agradable del mundo porque la gente que te sigue normalmente no puede hacerlo, es una sensación rara. Por eso procuré hacer cosas que el resto de la gente también pudiese hacer. Ha sido complicado y todo apunta a que lo seguirá siendo, por eso tampoco quiero hacer nada que no proceda, aunque pueda hacerlo por trabajo.

Este último año procuré hacer cosas que el resto de la gente también pudiese hacer

– En un año normal, olvidándonos de la pandemia, ¿cuánto tiempo pasa en Pontevedra?

– Pues en un año normal hay meses en los que a lo mejor solo estoy una semana por aquí. Depende de la temporada. Por lo general, las colaboraciones empiezan con el año, porque a partir de junio o julio los destinos ya tienen turistas. Después de septiembre también viajo mucho. A veces los viajes surgen de un día para otro.

– Puede convertirse en un buen embajador también de Pontevedra. ¿Qué destaca da la Boa Vila? ¿aprovecha para promocionarla en esos viajes?

– Me encanta Pontevedra y la recomiendo a todo el mundo. Además, es para ellos una sorpresa. Cuando vienen a Galicia vienen a tiro fijo a Santiago de Compostela y cuando la conocen se van gratamente sorprendidos. Valoran especialmente que el casco histórico esté bien conservado, que no haya coches por el centro, que hay muchas plazas y terrazas... También les llama mucho la atención, aunque nosotros ya estamos acostumbrados, el pequeño comercio porque aquí hay tiendas que no encuentran en otras ciudades. Ah, y las panaderías y pastelerías. Yo les intento mostrar la ruta que ya tengo definida y que, por supuesto, incluye buena parte del Camino de Santiago por la zona monumental. Pontevedra es la gran desconocida de Galicia, porque la gente viene a la Costa da Morte, Santiago... y cuando la descubren de casualidad se van felices.