Plan Estratégico Local Marín 2030

Inmersos en esta terrible y asfixiante pandemia, de la que no sabemos, ni cuándo ni cómo vamos a salir, porque estamos ante un dilema de contrariedades que nadie sabe resolver; nos sorprende agradablemente la Corporación municipal con la próxima presentación al pleno, del “Plan Estratégico Local” (Agenda 2030), y bien está que en época de crisis nos preparemos para el futuro.

Y es cierto que al “Plan Marín 2020”, todavía en ejecución, de alguna manera mejoró nuestra villa y cumplió los objetivos propuestos: mejora de nuestras vías urbanas, (lo que se dio en llamar “humanización”), mejora de las redes de alcantarillado, ahorro de energía, aparcamientos (los llamados “disuasorios), etc, etc.

"Nuestra villa tiene pendiente la necesaria expansión del casco urbano"

Pero nuestra villa todavía tiene pendiente la necesaria expansión del casco urbano. Hay que recordar que, desde hace cien años, con el famoso “Plan de Ensanche”, apenas sí ha crecido, y como consecuencia tenemos una cantidad de problemas acumulados, que, en nuestra opinión, es necesario darle pronta y adecuada respuesta. Pues como consecuencia estamos perdiendo habitantes, no tenemos un “polígono o parque industrial”, y por ello nuestros jóvenes tienen que marcharse a otros municipios, no tenemos alternativa viaria para comunicarnos con la capital y con O Morrazo, y nos faltan dotaciones de servicios, y resolver graves problemas con nuestros límites, etc. etc.

No vamos a analizar aquí las razones, los abandonos, ni la inoperancia de los responsables, no.

Lo que pretendemos es hacer un llamamiento a los partidos políticos, todos, los que forman la Corporación y los que no, a las asociaciones de empresarios y comerciantes, y a la sociedad en general, porque a todos nos atañe, para lograr un consenso y definir y programar un plan de expansión, con el objeto de solucionar la falta de terreno barato, las comunicaciones con los municipios limítrofes y un parque para instalar industrias.

Para ello, en reiteradas ocasiones, expusimos la necesidad de unir nuestros viales con la mal llamada carretera de circunvalación, por Bravos, extender el casco urbano por la zona de Viñas Blancas, prolongando República Argentina, Ezequiel Massoni y crear una zona industrial en la Cruz da Maceira.

Todo este plan habría que incluirlo en este pretendido “Plan estratégico Local” de la “Agenda Marín 2030”. De esta manera construiremos una mayor expectativa para nuestros nietos y el porvenir de nuestra villa.