“Voy a ir a tu casa a partirte las piernas” o “si vivieras en Argentina ya estarías muerta” son algunas de las amenazas que Paula Dapena, la futbolista pontevedresa que se negó a guardar un minuto de silencio por Maradona, está recibiendo después de que su imagen sentada y dando la espalda al machismo se volviese viral.

Pese a los mensajes de odio que le llegan de todas partes del mundo, esta jugadora del Viajes InterRías FF tiene claro que repetiría su gesto “sin ninguna duda”. “En el momento en que no se hace un minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista ya me parece mal, pero aun encima hacerlo por una persona con las cosas que hizo, que son conocidas y hay vídeo y fotos, pues me parece aun peor. Hay que denunciarlo, aunque sea sentándose en el suelo y dándole la espalda”, señaló Dapena esta mañana en una recepción oficial en el Concello de Pontevedra.

“Recibo amenazas de muerte e insultos, pero yo realmente estoy pasando un poco de los mensajes negativos y me quedo con todos los de cariño y apoyo”, aseguró después de reconocer que se siente “abrumada” por la repercusión internacional que tuvo su sentada en el campo.

Precisamente, ante la gravedad de algunas amenazas que recibe en redes sociales, la concejala de Igualdad, Yoya Blanco, quiso recibir a Dapena para agradecerle su “gesto contundente” y brindarle apoyo. “Quiero darle las gracias por ese gesto viral de darle la espalda al machismo, necesitamos referentes de mujeres jóvenes que claramente digan no”, destacó la concejala que condenó “las brutales amenazas” que está recibiendo la joven. “Hay que ser muy contundente diciendo que en la sociedad no hay cabida para el machismo ni para la violencia en redes”, concluyó.