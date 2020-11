Intenso trabajo el de las fuerzas de seguridad para velar por el cumplimiento de las medidas anticovid. En la última semana se tramitaron cerca de 70 denuncias en los municipios de Pontevedra y Poio, todas ellas a través de su respectiva Policía Local.

En Pontevedra, el pasado sábado cuatro menores estaban bebiendo a las 21.15 horas en la calle JuanBautista Andrade. Fueron denunciados por beber alcohol en la vía pública y por no ser convivientes.

En la Praza de José Martí, también de Pontevedra, hubo diez denuncias por reuniones de no convivientes, cinco el sábado y cinco el domingo.

Asimismo, la Policía Local denunció a cuatro personas que se habían saltado el cierre perimetral y entraron en Pontevedra, hasta la misma Praza da Peregrina. También a otras seis por no llevar mascarilla.

Cumpleaños en A Escusa

Por su parte, en Poio la Policía Local tramitó la semana pasada 45 denuncias. La mayoría de ellas, 30, fueron por no cumplir el cierre perimetral y la celebración de reuniones entre no convivientes. Las 15 restantes fueron por no utilizar la mascarilla.

La intervención más destacada fue un aniversario en un merendero en A Escusa, en el que participaban 17 personas, menores y adultos. Entre ellos, vecinos de municipios no pertenecientes al área perimetral, como Meaño.

Además, la Policía Local de Poio también intervino para disolver una reunión en una casa particular en Combarro: siete personas jugando a las cartas, fumando y sin mascarilla.

Asimismo, se identificó a tres personas de O Barco de Valedorras que estaban en una autocaravana en A Seca.

A todas estas denuncias hay que sumar las 20 tramitadas por la Policía Autonómica el pasado fin de semana en 48 dispositivos y con la identificación de 192 personas.