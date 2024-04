Novela y cómic, los grandes favoritos

La cita más esperada por los ourensanos amantes de los libros no defraudó este 2024. El sol, la literatura y las rosas y claveles rojos reinaron en el Día del Libro en la provincia, que acogió diversas actividades conmemorativas. La Fundación Insua dos Poetas celebró la jornada con 450 escolares de seis centros educativos, quienes realizaron lecturas de autores gallegos. En la ciudad, como ya es habitual, el centro neurálgico fue la Feria del Libro, promovida desde la Agrupación Provincial de Libreros. Eso sí, este año tocó cambiar de ubicación tras la decisión del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, de prohibir la colocación de puestos en la calle Paseo.

Los jardines del Padre Feijóo acogieron por primera vez la muestra literaria, en la que participaron una decena de librerías. “Esperamos que esta localización vaya bien, ya que hacemos el esfuerzo de salir a la calle”, apuntaba María González, de la librería Platero, a primera hora. Pero la respuesta de los ourensanos, que desde primeras horas abarrotaron los puestos, estuvo a la altura. ¿Los más buscados? La novela, el cómic y las obras infantiles. “En narrativa, los autores con más éxito son Fernando Aramburu, Javier Castillo, Carme Chaparro o Joël Dicker”, apunta Silvia Nogueira, de Nobel.

María González, por su parte, destaca el interés creciente de la población por la novela gráfica. “Hay muchísima gente que es lectora solo de cómics, por eso decidimos traer una muestra a la feria. La verdad es que hay auténticas maravillas y mucha variedad: desde el cómic japonés a los clásicos como ‘Maus’ o ‘Persépolis’, versiones de novelas como “Malaherba” de Manuel Jabois, obras de Paco Roca que se venden mucho...”, detalla.

La literatura infantil también cuenta con numerosos adeptos. “Los niños más pequeños leen mucho, tanto cuentos más tradicionales como libros un poco más avanzados. Por ejemplo, trajimos ‘Escuela de Monstruos’, pensado para primeros lectores, ya que utiliza letras mayúsculas que los ayudan”, señala Nogueira.

Pero al margen de los autores y géneros más exitosos, la de ayer también es una fecha que permite a los libreros dar a conocer títulos o escritores con menor popularidad. “Como tenemos poco espacio, intentamos hacer una mezcla entre los libros con más tirada y aquellos por los que queremos apostar, de editoriales más pequeñas o autores locales. Al sacarlos a la calle la gente puede sorprenderse o entrar en contacto con otro tipo de literatura”, explica Natalia Ibáñez, de Eixo. En su caso, también incluyeron entre la oferta una pequeña selección de “Cita a ciegas con un libro”, una original propuesta en la que los clientes se llevan una obra empaquetada por las pistas de la cubierta.

“Siempre pico”

Cientos de lectores y curiosos de todas las edades se acercaron ayer a la feria para ojear las novedades y aprovechar el descuento del 10% en todos los títulos. “Yo siempre suelo venir en el Día del Libro para ver si hay algo que me llame la atención. Soy cliente habitual de las librerías, pero hoy, al ser en la calle, apetece más”, dice Enrique González, vecino de la ciudad. En su caso, se decanta por las novelas de ciencia ficción y fantasía. “Pero además de buscar para mí también veo si encuentro algo para regalar a algún amigo”, señala.

Eugenia Silva, otra lectora ourensana, se acercó a la feria con la intención de curiosear, “pero siempre pico”. Entre los diversos géneros, prefiere el policíaco y de misterio. “Vi antes el nuevo libro de ‘Universo Reina Roja’ y quizás me lo lleve, porque solo me queda ese de la saga. También preguntaré por algún título de Psicología. Me gusta mucho echar un vistazo a los libros, tengo que frenarme un poco porque siempre compro ”, asegura.

José López se estrena en la provincia

El nuevo conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López, visitó ayer la Feria del Libro de la ciudad, en el que fue su primer acto oficial en la provincial. “Es un día muy especial, y quisimos centralizar en Ourense todo lo que se está haciendo en torno al libro en toda Galicia. No podemos olvidarnos de que este sector mueve más del 3% del Producto Interior Bruto (PIB) de Galicia”, recordó en su intervención. López estuvo acompañado durante la visita de Luis Menor, presidente de la Diputación, quien puso en valor la colaboración institucional a favor de la cultura. “Estoy seguro de que vamos a sacar muchos proyectos adelante, y que José López va a dinamizar todavía más la Consellería. Te deseamos los mayores éxitos, aquí estaremos en Ourense para recibirte con los brazos abiertos y pedirte cosas”, bromeó Menor. “Estoy convencido de que se abre un nuevo escenario de trabajo conjunto de ambas instituciones en el ámbito cultural”, apuntó por su parte José López.

