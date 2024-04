Ourencanto, un referente internacional

El Encuentro de coros infantiles, juveniles y coros escolares Ourencanto llegó este año a su sexta edición, que se desarrolló desde el día 5 al 8 de abril en el Conservatorio y en el Auditorio de Ourense, siendo un referente internacional. El certamen, un proyecto pionero a nivel nacional, busca fomentar y difundir el canto coral entre jóvenes desde los 8 a los 18 años.

Ayer, se desarrolló el evento central de la programación del certamen con un espectáculo final ante un Auditorio Municipal que se quedó pequeño.

Las 900 butacas fueron pocas para un certamen que cada año quiere más. Josu Elberdin, director artístico de Ourencanto, explicó que “algunos de los jóvenes estuvieron encima del escenario y otro en las butacas, porque tenemos un espacio limitado encima del escenario, entonces hubo algunos jóvenes que ocuparon las primeras butacas y también esto hace que sus padres y madres se contagien del canto”.

Alrededor de una treintena de centros educativos, principalmente de la provincia de Ourense, y coros juveniles participaron en la sexta edición de un certamen, que reúne a más de 445 participantes de Educación Primaria, Secundaria y Juveniles .

El director artístico comenta que “a los jóvenes les gusta el canto, porque se le dan cosas de calidad y porque están pensadas para ellos. Además, esta iniciativa ejemplifica que cantar juntos es importante. Hay un camino para cantar y hay que hacerlo bien. Ourencanto es un referente internacional, cumpliendo con la sexta edición”. Y añade que “mucha gente dice ‘mira un coro de niños’, pero Ourencanto es más que eso. Tenemos músicos y artistas profesionales, la producción, los técnicos y todo lo que rodea al certamen es de lo mejor. Los vídeos de Ourencanto son ejemplos a seguir”.

Durante el concierto central de ayer en el Auditorio participaron dos pianistas (Cristina e Iago), la banda Game Over y dos músicos que tocan la flauta y la trompeta, respectivamente. El espectáculo nuclear del certamen consistió en una hora y media de música de todos los estilos. Por ejemplo, un “Angels” de Robbie Williams; “Every Breath You Take”, de The Police; también música popular de Nicaragua; música del pianista ourensano Miguel Sáez; o un cuento en gallego que sale a la venta, bajo el nombre “A nena e o avó”. La música del cuento es de Josu Elberdin y la letra es de Cristina María Rodríguez y Carmen Calleja.

El director artístico del certamen también destacó la participación de un coro de mayores que tuvo protagonismo en el espectáculo central, destacando que el canto no tiene edad y que “todos pueden participar”.

Y añade que “es curioso que hay jóvenes que vinieron en la primera edición y ahora estamos en la sexta, y con la pandemia por el medio, los has visto crecer y evolucionar en estos siete años. Las ilusiones que tienen año tras año es muy identificativo de lo que transmite Ourencanto a los jóvenes. Desde nuestra parte, intentamos que la música sea el medio, no el fin, buscamos que cuenten una historia para que sean personas más íntegras, para que aprendan a compartir con los demás y entiendan que la disciplina es importante. Entonces, el mensaje es que juntos siempre es mejor que solos o separados”.

Para hoy están previstos dos espectáculos para centros educativos de la provincia de Ourense para poner el broche final a la sexta edición del certamen.

