Los turistas desafían al mal tiempo: “Utilizas paraguas y chubasquero, y listo”

La borrasca Nelson no asusta a los turistas. Las precipitaciones y las bajas temperaturas de la Semana Santa no frenan la afluencia de visitantes, que estos días visitan la provincia sin separarse de sus paraguas. “Cuando vienes al norte ya sabes lo que te espera, pero te coges el paraguas y el chubasquero, y listo, nosotros seguimos paseando, no nos vamos a quedar todo el día metidos en el hotel”, comentaban ayer Ana y Lucián, en el entorno de As Burgas. “Después iremos a Allariz, nos han dicho que es un lugar muy bonito”, añadía. La pareja llegó el miércoles por la mañana desde Madrid, uno de los lugares de origen más habituales entre los turistas que visitan la ciudad esta Semana Santa.

Ángeles González y Carlos Valles, que recorrían ayer por la mañana el casco histórico de la ciudad, también vinieron desde la capital española. “Nosotros teníamos en mente hacer el Camino de Santiago, y aunque al final nos quedamos sin hacerlo, nos apetecía conocer igualmente el norte”, explicaban. En su caso, Ourense era una de las paradas previstas en su viaje de Semana Santa a Galicia, que continúa en Vigo. “Sabíamos que iba a llover, pero decidimos venir igual, al final la lluvia también forma parte del norte”, aseguraban.

En el caso de Pilar, otra turista madrileña que ayer visitaba con dos amigos As Burgas, la lluvia sí alteró sus planes. “Teníamos pensado recorrer más la ciudad, pero como llueve, ya nos vamos a la siguiente parada, vamos a hacer la ruta del románico de Pantón, en Lugo”, explicaba. Aun así, en el breve paseo por Ourense, disfrutó de la arquitectura. “Veníamos hablando de que los cascos viejos de las ciudades gallegas son muy bonitos, y este también nos ha gustado mucho. Si hiciese mejor tiempo, nos quedaríamos más, pero bueno, ha sido una visita muy agradable”, reconocía la madrileña.

Como es habitual, los turistas resaltan atributos el agua termal o la gastronomía como los mejores atributos de la provincia. Ana y Lucián, de hecho, quieren volver a Outariz “Estuvimos durante la tarde y nos encantó, pero nos quedan ganas de volver durante la noche, porque tiene que ser mágico”.

Las reservas, al 100%

Aunque las reservas para visitas turísticas se vieron mermadas por la previsión meteorológica (en la Catedral estaba prevista una visita por los tejados que no llegó a realizarse por la lluvia), la previsión hotelera se mantiene sin apenas alteraciones. “Nosotros estamos completos estos días, no ha habido cancelaciones pese al mal tiempo”, apuntan desde el Hotel Princess de la ciudad, que recibe tanto grupos con viaje organizado como particulares.

Por su parte, el Balneario de Laias rozó ayer el 100% de ocupación, al igual que hoy y mañana. En los días previos a los festivos, la demanda también fue elevada, con más del 75% de las habitaciones ocupadas. “El mal tiempo suele favorecer las estancias en balnearios, ya que entre los tratamientos termales y el disfrute del resto de las instalaciones, donde se incluyen actividades de ocio, ocupas una buena parte del día”, apuntan desde Caldaria. Laias es el único de los balnearios de la empresa ocupado por particulares en estas fechas: el de Arnoia no abre hasta mayo, y el de Lobios está destinado a termalismo social.

