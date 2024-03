Pachi Vázquez, dispuesto a valorar una moción de censura

Espazo Común no descarta una moción de censura al grupo de gobierno de O Carballiño que preside Francisco Fumega. Pachi Vázquez apunta que “ahora no está ese proceso maduro, pero siempre existe la posibilidad”. Afirma que Fumega “está solo, no es capaz de sacar adelante los presupuestos, ni ninguna iniciativa en el Concello, y no busca alianza con nadie, está en gran minoría”. Apunta que ya pasó casi un año desde su toma de posesión y “el Concello está paralizado”.

Vázquez señala que la vía de una moción de censura “habría que valorarla, no se descarta en absoluto, depende del PP y de nosotros”. Explica que “el PSOE tiene la responsabilidad de gobernar y no gobierna, y los demás tenemos la obligación de conseguir que haya un gobierno”. Y en Espazo Común “estamos en disposición de buscar un acuerdo de gobierno para los próximos tres años y la decisión está en el resto de grupos de la oposición”.

Entiende que un grupo de gobierno tiene que trabajar, aprobar proyectos, tener presupuestos y “el PSOE no es capaz de sacar adelante nada, y me parece fuerte mantener el Ayuntamiento paralizado durante cuatro años” , por lo que asegura que “al pasar Semana Santa vamos a ver qué se plantea”. Recuerda que hace poco más de un mes el gobierno socialista fue reprobado por el PP y a pesar de eso “sigue sin hacer nada, ni tan siquiera el intento de hacer los presupuestos. O Carballiño está en una parálisis política total y dependerá de la oposición si quiere una alternativa o no”, apunta.

Vázquez señala que la clave está en que en la oposición “veamos si somos capaces de hacer una propuesta de gobierno, con unos compromisos de presupuestos, de obras, inversiones. Si hay una moción será para hacer lo que no hace este gobierno”, dice. Así, comenta que en las próximas semanas se podría hablar de “si somos capaces de pactar un programa común y un proyecto para sacar adelante O Carballiño de la parálisis que tiene”.

Respecto al candidato sustituto de Fumega, afirma que, “después ya se vería quien dirige”. Considera que “todos tenemos la obligación de poner de nuestra parte para que el pueblo funcione, y ya nadie discute que ya no funciona porque no puede funcionar con un gobierno de seis”.

