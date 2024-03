Los oftalmólogos del CHUO convocan huelga indefinida a partir del día 1 de abril

Los oftalmólogos del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) convocan huelga indefinida a partir del próximo 1 de abril. Los profesionales, que ya habían avanzado su intención de interrumpir la actividad del servicio a inicios de marzo, reclaman más profesionales y dan cuenta de la continuada sobrecarga laboral a la que hacen frente desde hace más de un año.

En estas semanas, los facultativos (acompañados de un representante sindical) mantuvieron varias reuniones con la gerencia del CHUO y con la gerencia del Sergas, pero todavía no han llegado a un acuerdo. “Hay propuestas, pero hasta que no veamos que se empieza a cumplir lo que prometen no lo vemos como algo factible”, explica uno de los médicos del servicio.

La huelga que iniciarán el día 1 será de carácter indefinido, hasta que el Sergas cumpla la intención de reforzar la plantilla, que se ha visto notablemente mermada desde finales de 2022. De la veintena de profesionales que entonces trabajaban en el servicio, solo queda la mitad tras varios traslados y bajas. El déficit de especialistas no solo se traduce en una mayor sobrecarga laboral, sino también en mayores listas de espera para los pacientes. Los oftalmólogos del CHUO aseguran que hay personas que esperan por su cita desde antes de la pandemia. “Son listas inasumibles, no podemos prestar la calidad de asistencia que deberíamos”, recalcan.

Protestas semanales

Desde febrero, facultativos de diversos servicios se concentran semanalmente frente al CHUO para reclamar mejoras de calado, tales como la contratación de más personal médico o la mejora de las condiciones laborales. Las protestas, promovidas desde la coordinadora FiOU, continuarán hasta que la gerencia del área sanitaria mueva ficha y se siente a negociar con los trabajadores.

La plantilla de Oftalmología se ha manifestado desde el inicio de las concentraciones con el cartel “Oftalmología agoniza: resistir no es una opción, queremos una solución”. Pero a su lado hay compañeros de otros servicios que también hablan de sobrecarga y falta de personal. Urgencias es otra de las unidades que afronta una carencia notable de profesionales desde hace más de un año. En este caso, el Sergas ya contempla la posibilidad de sacar las plazas vacantes en un concurso de difícil cobertura, para de esta forma incentivar el interés de los médicos (los profesionales acceden por méritos a la plaza, sin realizar un examen, y el puesto conlleva una compensación económica extra).

Por otra parte, frente al CHUO también se manifiestan desde hace una semana el comité de centro junto con profesionales de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). En este caso, los sanitarios reclaman la contratación de más personal de Enfermería para contrarrestar las “deficiencias estructurales” de la nueva área de la UCI.

En este caso, los sanitarios también aseguran que se trata de protestas de carácter indefinido, ya que aseguran que la gerencia todavía no ha dado un paso adelante para subsanar la falta de profesionales de la unidad.

