Las cigüeñas de O Polvorín, en busca de casa tras perder su nido

La pareja de cigüeñas de O Polvorín busca nueva casa después de perder su nido, ubicado en una grúa de la calle Amado Carballo. Las aves llegaron a la ciudad el pasado enero y ocuparon el ponedero hasta la pasada semana, cuando los vecinos de la zona alertaron de su desaparición. “Nos dijeron que estaba pasando algo, que las cigüeñas sobrevolaban la zona, pero no se posaban en la grúa. Al acercarnos vimos que habían retirado el nido y habían colocado hierros y alambres en su lugar”, explica Nancy Blanco, portavoz de Amigas das Cegoñas. La grúa depende de la empresa Oreco Balgón, encargada de la construcción del edificio.

La asociación denunció la retirada ante la jefatura territorial de Medio Ambiente, ya que la legislación prohíbe modificar o destruir el hábitat de las cigüeñas por formar parte del listado europeo y español de aves protegidas. “La única posibilidad para sacar un nido de forma legal es pedir los permisos necesarios a la Xunta, y que te indiquen cómo actuar”, señala Blanco. En este caso, la empresa constructora actuó sin supervisión de Medio Ambiente. “Sacaron el nido de un día para otro, los vecinos sospechan que lo hicieron de madrugada, para que nadie los viese y alertase”, comenta la portavoz de la asociación. “Estamos cansados de este tipo de situaciones, es necesario concienciar a la población de que los nidos están protegidos”, reclama la portavoz de la asociación.

Al destruir su asentamiento, las cigüeñas empezaron a buscar otro lugar en el que ubicarse, aunque Blanco teme que no sea fácil. “No hay zonas tan altas en el entorno cercano, así que estamos muy atentos para ver a dónde se van”, señala. Las aves se encuentran actualmente en pleno periodo de incubación, por lo que es conveniente que encuentren otra localización en el menor tiempo posible. “Aún están a tiempo de incubar y tener pollos”, asegura Blanco.

Llegaron en 2020

La pareja de cigüeñas no lo ha tenido fácil desde su llegada a la ciudad, en 2020. En un primer momento, las aves se ubicaron en una grúa próxima a Marcelo Macías. “Pero la constructora avisó de que se iba a retirar la grúa. Nosotros pedimos que se colocase una plataforma para facilitarle el cambio, pero no nos hicieron caso”, apunta.

De ahí, las aves se trasladaron a O Polvorín. “Había dos grúas, se pusieron en una, y el año pasado la iban a retirar, así que la empresa pidió los permisos necesarios y la Xunta les dijo que tenía que mover el nido a la otra grúa. Así lo hicieron, con todo el trabajo que supuso: subieron dos personas, recogieron el nido, bajaron, subieron a la otra grúa y colocaron todos los materiales”, detalla Blanco. “Por eso no entendemos por qué ahora han optado por destruirlo, después de tanto trabajo realizado”, añade.

El año pasado, la pareja ya anidó en la grúa, e incluso tuvieron un pollo. “Si la empresa quería retirar el nido, podría haber pedido permiso durante los meses de verano u otoño, que no están, pero no ahora. No tiene sentido, ese nido no molesta a nadie”, asegura Blanco.