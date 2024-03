La nueva concesión del agua aumentará la tarifa por abonado para que el servicio sea “viable”

“Debido a la situación deficitaria en el servicio, se considera necesario realizar un incremento de las tarifas iniciales con el objetivo de que la prestación sea viable. Se propone un aumento máximo”. Así justifica un estudio de viabilidad económica-financiera del servicio de abastecimiento y saneamiento del Concello de Ourense la subida de la tarifa por abonado.

La empresa PWACS elaboró un informe para conocer el presente del saneamiento, abastecimiento y vertidos y también los criterios por los que ha de regirse la nueva concesión del agua de la capital ourensana. En dicho estudio se proyecta un aumento de todas las tarifas, tanto de abastecimiento, de alcantarillado y de vertidos, duplicando el importe a los abonados en la mayoría de categorías.

En las tarifas de abastecimiento se propone un incremento del doble de la tarifa actual en el uso doméstico en las tres categorías (mínimo, bloque 1 y bloque 2) pasando por ejemplo de los 0,4502 del mínimo al 0,8896 euros/metros cúbicos y también el mismo incremento para la tarifa única de las familias numerosas. Las proyecciones también señalan el incremento en las tarifas de alcantarillado de uso doméstico pasando de los 0,0401 euros/m3 a los 0,0792 en el bloque 1 o de los 0,796 a los 0,1573 euros/m3.

En relación con la tarifa de vertido en el uso doméstico se duplicará en el bloque 1 pasando de los 0,1062 a los 0,2099 euros/m3 y en el bloque 2 pasará de los 0,2254 a los 0,4454 euros/m3. Estos incrementos se proponen por el nivel de “impacto de los costes de servicio, como en la rentabilidad sobre el capital invertido”.

Variables

El estudio de viabilidad señala varias variables para que se incrementen las cuotas a pagar como el plazo de concesión, los costes de la energía, la inversión en mantenimiento y conservación o el rendimiento entre otras cuestiones.

Con las tarifas actuales y los costes derivados de conservación y mantenimiento, personal, energía eléctrica, medios materiales, la gestión de residuos y los gastos generales los ingresos del servicio “no cubrirían los costes derivados de la gestión del mismo, con un resultado bruto de explotación igual a -2,7 millones de euros”. Con el aumento de la tarifa del agua y la proyección de flujos de caja el informe establece que la concesión se adjudique a 25 años para que “el concesionario recupere las inversiones realizadas, junto con un rendimiento sobre el capital invertido”. El gobierno municipal todavía no licitó la concesión, a pesar de que fechó en 2023 la misma, y todo parece indicar que la nueva concesión que se licite aumentará los costes de las tarifas, que llevan desde 2013 sin actualizarse. Dicha licitación pondrá fin a cuatro años de concesión en precario.

“Media mentira”

El regidor ourensano, Gonzalo Jácome, señaló en la rueda de prensa de esta semana que las concesiones del agua y la basura “se actualizarán, conforme al IPC por ley y no es por decisión del alcalde”, con la intención de licitarla este año, a pesar de haber dicho que lo haría el año pasado.

La oposición, concretamente el grupo municipal del PSOE, destacó que “igual que pretende hacer el bus gratuito, también hay herramientas para no tener que subir las tarifas del agua y repercutirlas en los usuarios”. María Fernández, edil socialista, explica que “no tiene una obligación real, la ley permite estipular los precios públicos que tu consideres, en base a determinadas circunstancias como colectivos vulnerables, interés público y otras cuestiones”. Y añade que “el argumento falaz de voy a actualizar, eufemismo de subir los impuestos, conforme al IPC es falso, porque por esas cuestiones y otras como favorecer a la juventud o cuestiones sociales podría no subirse. ¿Por qué quiere hacer el bus gratuito y duplicar la factura del agua? ¿Por qué quiere bajar el bus y el agua la aumenta? Hay una falta de planificación tremenda”. No solo el PSOE, el BNG también criticó al regidor ourensano por “subir los impuestos porque sería absolutamente insostenible el Concello”.

Los presupuestos, si salen aprobados, serán una herramienta fundamental para dar cobertura financiera a la ejecución de la renovación de las concesiones del agua, del bus o de la basura, ya que cada año el Concello de abonar cantidades de dinero por tener las concesiones en precario y sin actualizar. Sin embargo, queda en el aire cuánto se subirá la tarifa del agua y si Jácome prevé establecer bonificaciones, cómo se harán y a qué colectivos.