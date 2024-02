El PP resiste sin el baltarismo y DO logra un escaño, pero no será llave

A las 19.30 horas un meteorito pasó por el cielo de la provincia de Ourense. Se vio en Carballiño, también en O Irixo y en la capital ourensana. Una bola de fuego que parecía el preámbulo de lo que pasaría una hora después en las elecciones gallegas y un destello de lo que podría haber pasado. ¿Quién sabe? Las elecciones gallegas certificaron que Luis Menor soportó el reto que le lanzó su jefe, Alfonso Rueda, en el mitin de cierre de campaña en Os Remedios y ante más de 4.000 personas. Nada fácil recoger el guante. Casi igualar los resultados de un Manuel Baltar en elecciones generales y autonómicas donde la mitad de los ourensanos optaban por el PP (49%- 50%). Minutos antes, Rueda tendió la mano a Baltar y a sus logros electorales. Lo hizo como quien no lo quiere hacer, casi a regañadientes y con una mirada de soslayo, mientras Manuel aplaudía con ímpetu y sabiendo que la verdad no se podía negar. El granero de votos del PPdeG no falló en la primera mayoría absoluta de Rueda. Aquellas palabras visibilizaron la fusión del baltarismo y la vía Santiago en un único partido, “Xuntos”, movilizaron a un electorado que no entiende de vías, sino de objetivos colectivos y este era mayúsculo, después de que el capitán del barco desembarcara en Madrid. Quién sabe si otros votantes de otros partidos también se subieron a la moto de Rueda o a la “Galicia que funciona”, tras la amnistía o el caos de la ciudad, donde los populares fueron primera fuerza por delante de BNG y DO, pese a bajar un 6%. 87 de 92 municipios fueron azules. Irrebatible victoria. El granero produjo como nunca, una vez más, en las elecciones “más abiertas”.

La provincia de Ourense es sinónimo de mapa azul, de triunfo popular y de una vertebración política arraigada de norte a sur y de oeste a este. De un sentimiento de pertenencia al “sentidiño”, a pesar de que algunos vean esperanza en los resultados y en un cambio, que de momento tiene que engordar un poco más. Ourense volvió a ser Ourense, esa despensa que afianza los grandes resultados de un PP, que se sobrepuso a la “crisis Baltar” y que presume de una transición “ejemplar” con Luis Menor.

La idiosincracia de una provincia que va unida, sin condiciones, a un partido, al margen de tendencias positivas que sean interpretables. Las urnas hablaron y lo hicieron de una manera incontestable, con un “efecto Remedios” . Otro reto de la campaña, recuperarlo para exhibir músculo. Ni “Agora”, ni “desta vai”, Ourense decidió ir “Xuntos” pola “Galicia que funciona”.