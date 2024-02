Tiene cáncer y lleva 69 días esperando una biopsia: “No quiero morirme, solo pido que me traten ya”

“El conjunto de los hallazgos sugieren lesión primaria ósea, lesión primaria ósea epifisaria que, junto con las lesiones de la médula ósea diafiasaria del húmero y del radio, sugieren una lesión linfoproliferativa (linfoma primario del hueso) o más raramente mieloma, sin poder descartar sarcoma óseo con metástasis óseas adyacentes”.

Desde ese informe de radiología del 23 de noviembre de 2023, la ourensana Susana Sofía Gomes Rodrigues, de 43 años, sigue esperando para que le hagan una biopsia en el hospital de Santiago de Compostela, el de referencia para su caso. Esta prueba diagnóstica resulta fundamental para determinar el tipo de cáncer, el estadio, la posible existencia de metástasis, así como para que pueda comenzar el tratamiento oncológico.

El 5 de diciembre, la paciente firmó el consentimiento informado y fue incluida en el registro de pacientes en espera para la realización de la biopsia. Desde esa fecha y hasta este lunes habían transcurrido ya 69 días. Desde el informe de radiología han pasado 81. Por el momento, Susana Sofía solo cuenta con medicación –morfina– para sobrellevar el intenso dolor que padece.

La larga demora supera el tiempo medio establecido para este tipo de pruebas. Según el último balance publicado por el Sergas, con datos recogidos hasta finales de junio del año pasado, el periodo medio de espera para radiología en el área sanitaria de Santiago-Barbanza se sitúa en 60 días, mientras que el dato de medicina nuclear es de 16,9 días. En cualquier caso, la asistencia a los pacientes oncológicos tiene preferencia y exige plazos más breves.

El abogado: "Es evidente que se está produciendo un incumplimiento grave por parte de la administración, que está conculcando flagrantemente los derechos sanitarios de la paciente, poniendo en riesgo su salud y comprometiendo exponencialmente su vida al estar expuesta durante excesivo tiempo a un tumor maligno sin tratamiento"

Después de presentar reclamaciones en el servicio de atención al paciente y no recibir ninguna respuesta, después de llamar también al hospital de Santiago, sin éxito de nuevo, optaron por solicitar la ayuda profesional de un abogado. El 26 de enero, el letrado Benjamín Caramés Sánchez registró una reclamación en el área sanitaria de Ourense –donde comenzó el proceso asistencial y el primer diagnóstico–, así como en la de Santiago, el lugar en el que deben completar el paso.

Una llamada de esperanza

Este lunes, una llamada de una extensión larga sorprendió a Susana. Era atención al paciente del hospital de Santiago de Compostela. Por casualidad, el periodista estaba en ese momento con la paciente, su marido, Belisario Opazo, y el abogado que los representa. “Lo más probable es que la contacten en los próximos días para programar la biopsia ya en esta semana. Están pendientes tanto los radiólogos como los traumatólogos”, aseguró la profesional al otro lado del teléfono.

Emocionada con una llamada que llevaba semanas esperando, pero cauta tras tanto tiempo de incertidumbre, Susana aguarda que la promesa se materialice, porque la larga demora la llena de dudas. “No quiero morirme, quiero empezar el tratamiento ya y que me operen ya. Tengo una vida por delante, ya he sufrido mucho. El dolor y el tratamiento son lo que menos me preocupa. Solo pido que empiece ya”, apremia esta mujer.

El abogado tiene la intención de llevar a cabo una “huelga de escritos”, presentando un documento cada día, para que la administración responda por escrito –por ahora solo consta esa única comunicación telefónica– y garantice la realización de la prueba.

“Es una impotencia tremenda”

“Esta espera me ha desquiciado, el dolor sigue a más, me siento mal. Es una impotencia tremenda. Ya no sabes si llorar... No sabes a dónde tirar. Llega un momento en el que piensas que vas a acabar por morirte. Hay veces que no tienes ganas de hablar con nadie, ni de ver a nadie. Es muy difícil”, explica la paciente.

Susana Sofía Gomes. / IÑAKI OSORIO

"La incertidumbre por la demora afecta a la salud mental"

“Hay que tener en consideración que en estos casos el impacto psicológico inicial ya es brutal cuando te diagnostican una enfermedad como esta. Siempre nos están diciendo que, para afrontar estas enfermedades, es ideal estar fuertes psicológicamente. La incertidumbre por la demora afecta a la salud mental”, advierte el letrado de la paciente. “Es evidente que se han superado con creces los plazos de garantía establecidos en la ley”, añade Caramés.

"Es inadmisible e intolerable mantener a la paciente durante más tiempo en lista de espera, a sabiendas de la grave patología que presumiblemente está padeciendo, a tenor de los informes de los radiólogos, la cual requiere de atención inmediata consistente en obtener un diagnóstico definitivo para poder precisar e implementar la terapia o tratamiento más adecuado y efectivo", afirma el letrado

“Nos preocupa que pueda avanzar la enfermedad”, comparte el marido. “Una madrina de ella falleció hace un par de años por lo mismo, por un cáncer de huesos”, indica Opazo. “En cosa de unos meses murió”, recuerda Susana.

“Es evidente que se está produciendo un incumplimiento grave por parte de la administración, que está conculcando flagrantemente los derechos sanitarios de la paciente, poniendo en riesgo su salud y comprometiendo exponencialmente su vida al estar expuesta durante excesivo tiempo a un tumor maligno sin tratamiento. Nos encontramos ante una tumoración maligna que requiere de una intervención precoz. Protocolariamente se ha de proceder con la mayor inmediatez posible. Se está generando una incertidumbre en la paciente, así como un impacto y desgaste emocional y psicológico que también afecta a la salud mental”, expone el profesional en su escrito de reclamación dirigido a las áreas sanitarias de Santiago y de Ourense.

“Es inadmisible e intolerable mantener a la paciente durante más tiempo en lista de espera, a sabiendas de la grave patología que presumiblemente está padeciendo, a tenor de los informes de los radiólogos, la cual requiere de atención inmediata consistente en obtener un diagnóstico definitivo para poder precisar e implementar la terapia o tratamiento más adecuado y efectivo”, alerta Benjamín Caramés.

El abogado Benjamín Caramés Sánchez, que representa a esta paciente, en su despacho de Ourense. / IÑAKI OSORIO

"Los dolores eran insoportables"

En mayo de 2023, esta ourensana recibió el alta médica después de ser intervenida de la vesícula, una cirugía que también resultó complicada. En septiembre, empezó a notar dolores muy fuertes en la zona del brazo derecho y el cuello –con parestesias en tres dedos de la mano de ese lado–, y también se le bloqueó la pierna del lado contrario.

“Llevo mucho machaque en los últimos años y tengo mucho aguante, pero los dolores eran insoportables”, relata Susana Sofía. Tras varias infiltraciones para intentar aliviarlos, en octubre le dieron la baja médica. Ella es autónoma.

“La pierna poco a poco iba mejorando pero con el brazo derecho no podía. Vino una nueva médica de cabecera y fue la que cuando me vio me derivó enseguida al traumatólogo. En Ourense hicieron todo muy rápido”, dice la mujer. Se encontró con que no tenía otra alternativa en el sistema público que esperar por la biopsia en Santiago.

“La médica de cabecera nos consta que llamó a los traumatólogos de Ourense para ver si la podían derivar a otra área sanitaria, pero la contestación fue que no”, completa el marido. Tampoco hallaron información precisa sobre alguna alternativa rápida en la sanidad privada.

“En este caso se han hecho las cosas mal, no puede volver a pasar”

“La administración no contesta a los escritos, e incluso pone trabas para que se puedan tramitar. ¿Cómo defendemos a los pacientes ante estas situaciones tan injustas? Ir al contencioso puede suponer uno o dos años, no llegaríamos a tiempo para un tema como este”, alerta Benjamín Caramés.

Aun después de la llamada de atención al paciente desde Santiago, el letrado mantiene su propósito de comenzar, desde este martes por la noche, una huelga de escritos, “hasta que se produzca una reacción por parte de la administración”, indica el abogado, que es el colegiado 2.191 en Ourense.

“En este caso se han hecho las cosas mal, no puede volver a pasar”, concluye Belisario, el marido. Con el tono del teléfono siempre activo y sin despegarse del móvil, él y Susana esperan la llamada definitiva para que la tensa espere termine de una vez y puedan encarar el tratamiento del cáncer cuanto antes.