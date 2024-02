Jácome lleva la campaña al pleno y se erige en “rescatador” de la Plaza de San Antonio

El último pleno del Concello de Ourense fue ayer campo de batalla electoral. El alcalde Gonzalo Pérez Jácome no consiguió apoyos para sacar adelante su moción, en la que pedía la reprobación de la gestión de los exalcaldes del PP y el PSOE Manuel Cabezas y Paco Rodríguez, así como de la que fuera edil de Urbanismo con el PSOE Áurea Soto, a los que culpó de la “mala gestión de Plaza de San Antonio”, que obliga al Concello a pagar 5 millones a la Seguridad Social por unos bajos que finalmente estaban en suelo público y no privado. Pero el regidor sacó el altavoz de precampaña y se erigió en salvador, cuando estaba en la oposición, con su denuncia del carácter publico de parte de esa plaza, con la excusa de una moción “oportunista, surrealista, y electoralista”, según la oposición. De hecho acabaron reprobando al propio alcalde.

El PP le acusó de no haber querido recurrir una primera sentencia que reconocía la titularidad pública del subsuelo del parking y plaza San Antonio y el portavoz nacionalistas Luís Seara, a Jácome de haber intervenido en su día no en defensa de la ciudad, sino “de los intereses de un constructor” .

Pero lo de menos ayer, fue casi el contenido del pleno, sino las formas. En esta hora y media de debate de la moción, Jácome leyó la cartilla a todos.

Tachó de inepta a la prensa

Calificó de inepta a la oposición y también a la prensa, e insultó a algún informador allí presente, dando su nombre y apellido, porque no le gustó el enfoque periodístico –verídico– que dio a la noticia de ese fallo judicial que obliga al Concello a pagar 5 millones a la Seguida Social por unos bajos vendidos en su día por suelo privado siendo público. También restó credibilidad a los medios de comunicación.

Cuando el edil del BNG Luís Seara mostraba recortes de la prensa para avalar el resumen que hizo de todo el doloso proceso de gestión municipal y judicial del tema Plaza de San Antonio, Jácome dijo que no valían como pruebas las hemerotecas porque tampoco había que fiarse de los titulares “de la prensa de Hitler o de Franco” .

El alcalde incluso se reprobó a sí mismo, cuando la concejala del PP Sonia Ogando activó un audio con la voz de Jácome en 2017, en el que criticaba todo lo que tenía sin hacer el entonces alcalde Jesús Vázquez, pues no había PXOM, ni presupuestos, los servicios municipales caducados, los contenedores sin reponer, las dos plazas de abastos sin solución... y es lo mismo que sigue parado en este mandato.

El alcalde culpó a la oposición de algunos de esos temas sin resolver afirmó que otros van en camino y calificó esos audios irónicamente de “psicofonías”, el término que utilizan los parapsicólogos cuando captan voces “del más allá”

La socialista María Fernández defendió la gestión que hicieron en su día el alcalde Paco Rodríguez y la edil Áurea Soto, porque al lograr la inejecución de una primera sentencia de derribo de 80 viviendas modificando el plan se evitaron daños personales y de indemnización millonarios.

Sonia Ogando señaló que por culpa del actual alcalde, al no recurrir un primer fallo que daba carácter demanial al suelo de Plaza de San Antonio, “habrá que pagar indemnizaciones millonarias” .Jácome, alterado, respondió que “no recurrimos aquella porque estábamos de acuerdo en que era suelo público. No le mientas a la gente, coño. Ya recurrió un particular y perdió en Madrid”.

La reprobación de los antiguos alcaldes de PP y PSOE y de Áurea Soto no prosperó, con el voto en contra de PSOE y PP y la abstención de BNG.

El pleno debatió otra moción en la que el candidato de DO a la Xunta, Armando Ojea, defendió una propuesta de carácter estatal, pedir a Renfe más trenes y a horas más tardías desde las ciudades gallegas a Ourense.

Se aprobaron las mociones del PSOE pidiendo un plan municipal de promoción de la salud mental infantil y adolescente, y otra solicitando una plaza de traductor de signos para personas sordas en el concello, y la del BNG solicitando mejor sanidad pública en la ciudad y los nuevos centros de O Vinteún, A Cuña y zona histórica.