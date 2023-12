La Navidad durá más en unos barrios que en otros

“Si queremos que las luces lleguen a los barrios, tenemos que pagar más, porque es así, no podemos pagar menos y que las luces lleguen a todos los barrios de Ourense”, dijo el regidor ourensano, Gonzalo Pérez Jácome, en uno de los últimos plenos sobre el alumbrado navideño.

El pasado 5 de diciembre se encendieron las luces de Navidad en la ciudad de Ourense, pero los elementos decorativos solamente iluminan diferentes calles del centro de la ciudad, otras ramificaciones que desembocan en el corazón de Ourense y algunos barrios, pero no todos. .

El regidor ourensano estipula que para el día 20 de diciembre, es decir 15 días más tarde que el encendido navideño en el centro de la ciudad, deberían estar listas los demás elementos decorativos de los barrios. Por lo de pronto, la empresa andaluza Ximénez va colocando “poco a poco”, según pudo saber FARO, las decoraciones sin que algunos barrios como A Ponte (uno de los más populosos), Seixalbo, A Cuña, Barrocás o Residencia entre otros, noten que les ha llegado la Navidad.

Uno de los vecinos de A Ponte comenta que “el alcalde dijo que llegaría a todos los barrios, pero parece que está tardando. Aquí en As Caldas no llegó”. Y critica que “no solo por los vecinos, sino también por los comercios que al final son los que sienten un poco más la Navidad y lo necesitan. Esperemos que lleguen pronto, pero parece que al alcalde le cuesta cumplir su palabra”.

Preguntada por la falta de luces, una vecina de la zona de A Cuña comenta que “hay barrios de primera y de segunda, se está viendo y no solo por el tema de las luces, que también. Por aquí los de la empresa no pasaron de momento y no hay nada instalado”. Y añade que “pero no solo con las luces, mientras en el centro se hacen escaleras mecánicas, aquí el alcalde prometió unas para subir al centro de salud y no las vemos. En A Carballeira ya tienen y en la Cruz Alta ya está el ascensor instalado, y nosotros ¿para cuándo?”.

La Navidad durará más en el centro de la ciudad que en los barrios. Así se siente desde el 5 de diciembre en el corazón de Ourense y, de momento, no hay fecha segura de cuándo los demás vecinos de la ciudad sentirán que en sus barrios también es Navidad. “Somos los que más luces llevamos a los barrios”, contestaba Jácome en uno de los plenos. Es verdad, el gasto es mayor, pero es una verdad a medias porque, actualmente, algunos barrios carecen de alumbrado navideño.