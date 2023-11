Jácome inicia la agonía contable al negarle apoyo la oposición a dos créditos que ven “irregulares”

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, inicia el camino hacia una posible agonía presupuestaría tras el rechazo de los tres grupos de oposición a convocar el pleno extraordinario y con carácter urgente –el segundo que convocó el regidor en 24 horas y el séptimo de mandato– con que pretendía poder aprobar sendas modificaciones presupuestarias por algo más de 5,6 millones de euros antes de que remate el ejercicio contable. Su objetivo era conseguir liquidez para seguir gestionando el Concello.

Las modificaciones que pretendía llevar a sesión plenaria eran las número 22 y 23 en lo que va de mandato. Así, el Gobierno actual trabaja en base al remanente de tesorería al no haber presentado ni aprobado unos presupuestes municipales desde 2020.

La oposición, incluido el PP que en pleno de este mismo lunes había salvado a Jácome y le dio apoyo a otra modificación de crédito de 5,5 millones para pagar facturas a proveedores, que estaban en la cuenta 413 sin siquiera tramitar, también le dio a la espalda a un regidor que está cada vez más solo. Jácome incluso se ha enfrentado al secretario y al interventor, a los que el lunes dijo que si no les gustaba que no les dejara hablar en los plenos “lo que les toca es joderse y denunciarme”.

Ayer se reiteró en su línea de ataques al interventor, al que acusó de hacerle lawfare o guerra jurídica y de “intentar gobernar el concello”. En este sentido, dejó entender que va tomar medidas contra este funcionario público –ya destituyó a varios jefes de servicio– y le culpó de no poder celebrar este pleno pues “retrasó hasta el límite la entrega en plazo de esos informes” por lo que no llegaron a tiempo. No obstante, el alcalde ve “surrealista” no poder celebrar esa sesión pues esas modificaciones de crédito iban inicialmente en una sola, informada favorablemente con un contenido que “era el mismo”.

El precio de la candidatura

El “no pleno”, más delirante, duró ocho minutos al no aprobar la oposición la urgencia. Comenzó ya con el abandono de la sala antes de la votación del BNG después de que el alcalde le retirara la palabra a su portavoz, Luis Seara. El nacionalista trataba de explicar que iban a denegar la urgencia el pleno “por una flagrante y evidente vulneración de la legislación vigente al pedirnos que aprobemos sendos expedientes sin informe de fiscalización previo”.

Antes de levantar la sesión, aún tuvo tiempo el alcalde de denegar la palabra a la portavoz del PSOE, Natalia González, a la que acusó de “ignorante” por desconocer cuándo el reglamento le permite intervenir en un pleno; de mandar callar a dos ediles del PP que estaban hablando y de culpar a la oposición y al interventor –que ya tuvo varios actos de respaldo de los colegios de interventores ante las continuas críticas del alcalde a su labor como funcionario público– de impedir hacer obras “vitales para la ciudad” que no podrán contar con presupuesto “hasta abril o mayo” del año que viene. Lo ocurrido ayer es el anuncio de la ruptura del acuerdo tácito de PP y DO, por el que se garantizaban ambos de nuevo la mayoría en Concello y Diputación. La entente se rompió tras anunciar Jácome su candidatura a la Xunta de Galicia en liza con el que había sido su benefactor para ser alcalde, el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda. Ahí empezó Jácome a quedarse sin apoyos.

Un alcalde contra las cuerdas

El logro histórico del presidente de la Diputación, Luis Menor, que logró sacar adelante la semana pasada y por primera vez unos presupuestos con apoyo del PSOE y sin necesitar de los votos de Jácome, que votó en contra, marcó el inicio de un posible cambio de estrategia.

Según fuentes de la oposición entre mayo y junio se habrá acabado el remanente y el Concello tendrá que endeudarse. El plazo que se ponen para ver qué ocurrirá con el actual alcalde dependerá de los resultados que tenga la candidatura de DO en la Xunta y si el PP necesita a la formación.

Todo apunta además a que en enero podría marcharse el puntal que le ha salvado de muchas, Francisco Cacharro Pardo, el city manager que contrató y al que Jácome llama el “Messi de los funcionarios”. En este contexto, la única verdad es que la liquidez del Concello está en riesgo. “

Sonia Ogando , PP: “El PP no dará oxígeno si no paga a los proveedores”

“No se trajeron pagos a proveedores en estas dos modificaciones de crédito, pese a que los populares ya le pedimos en el pasado pleno al alcalde que fuera valiente y trajera una a una las más de 1.000 facturas que están en el cajón del área de infraestructuras y en otras”, señaló la portavoz del PP, Sonia Ogando. “Los populares no vamos a seguir siendo cómplices de esta situación ni dar oxígeno mientras no se paguen deudas pendientes con las pymes y autónomos de nuestra ciudad. Es precisa una planificación idónea y por eso llevamos una moción al pleno del viernes para que aprueben unos presupuestos para 2024”.

María Fernández PSOE: "Adjudicó 3,5 millones de euros en obras para las queno tenía crédito"

La concejala del PSOE María Fernández afirma que “estas modificaciones de crédito partían de una inicial, la 19P del servicio de Infraestructuras y, por motivos que desconocemos, fue dividida en tres: una para plan de choque con 3,5 millones de euros, que se encuentra adjudicado sin crédito lo que supone una profunda irregularidad administrativa de la que pediremos explicaciones; y otra en la que se intenta habilitar crédito para el pago de obras”. En este sentido, agrega que “los informes del técnico de gestión económica indican que estas obras ya contaban con crédito para ser pagadas”.

Luis Seara, BNG: “Esto es gravísimo y no vamos a ser cómplices”

El portavoz municipal del BNG, Luis Seara, dejó claro que “ayer se traspasó una línea que es muy peligrosa y que nosotros no estamos dispuestos a validar. Ya no es que los expedientes estén mal conformados o cargados de errores, es que se llevaron a pleno los expedientes 22p y 23p sin fiscalizarlo, tal y como establece la ley por la Intervención municipal” . Además, indicó que “pretendieron revestirlos de legalidad introduciendo un informe fiscalizador de otro expediente que ni tan siquiera se atrevieron a traer a pleno, el 19P/2023”. Consideran que “lo ocurrido es gravísimo y no vamos a ser cómplices”.

Moción contra la prensa “carroñera” y por la veracidad

Tras el pleno de ayer, DO, el grupo político del alcalde, adelantó una moción sin precedentes que irá a pleno municipal del viernes, en la que alertan de los riesgos de “los periodistas carroñeros” y propone tres acuerdos a aprobar por al corporación. En el primer punto solicita el voto unánime a favor de “la veracidad informativa” en defensa de prácticas “delictivas” que afecten” a concejales. El segundo punto propone un protocolo ante informaciones “que afecten a ediles, los funcionarios y a la institución y que el Concello se abstenga de contratar a medios que han sido condenados por incurrir en conductas anteriormente descritas”.