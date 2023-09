La vendimia encara su recta final en la DO Valdeorras con más de 7.200 toneladas recogidas

La meteorología acompaña a las bodegas en este final de mes donde la recogida de la uva se hace con mayor intensidad y se evalúan los daños, además de acotar el volumen de uvas si son superiores o si, por el contrario, son menores que el pasado año.

La DO Valdeorras fue la primera en empezar la temporada de vendimia y espera que esta semana sea la recta final de una recogida que sea superior a la del año pasado. Según explican desde la DO, “podría ser que se cierre esta semana que viene la vendimia y esperamos recoger 250.000 y 500.000 kilos más como mucho”. El balance hasta el momento es de un total de 7.500 toneladas (7.282.948 kilos), de los que la mayoría es la categoría godello, con 5.510 toneladas.

Las previsiones es superar los datos del pasado año y además en el calendario ya tienen marcada la fecha de procesado de la uva que esperan que sea el próximo jueves.

La DO Ribeira Sacra está inmersa en el segundo fin de semana de la vendimia oficial donde se llevan recogidos más de 2.500 toneladas. De las 95 bodegas que vendimian esta temporada en la Ribeira Sacra, una decena ya terminaron, 66 bodegas siguen vendimiando y faltan una docena por empezar, según los últimos datos. El presidente del Consello Regulador de la DO, Antonio Lombardía, confía en los próximos días el 90% de la DO esté vendimiada. “La vendimia de los blancos está casi terminada, moviéndonos ya en las cifras del año pasado a estas alturas. La uva tinta con estas aguas que estamos teniendo corre prisa recogerla porque el grado de maduración ya no va a subir, está ahora en condiciones óptimas y hay que evitar posibles podredumbres motivadas por la lluvia”, dijo el presidente.

Las primeras lluvias ayudaron a aumentar la cantidad de uva y la calidad. “Está siendo una vendimia distinta, empezó muy lenta para que la planta procesara esas primeras aguas caídas y se empezó a acelerar la recogida desde mediados de mes. Ahora sólo hay que tener precaución con las lluvias para mantener la calidad de la uva. Esperamos superar la cifra de los 6 millones de kilos del año pasado porque uva hay y hasta el momento es de buena calidad”, señala Antonio Lombardía.

Todas las DO apuran a recoger los últimos kilos de uva para certificar que las previsiones de este año superarán a las recogidas durante el pasado año. Toca esperar y que la meteorología siga respetando el proceso de recogida.