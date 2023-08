O Carballiño vuelve a superar su marca con la tapa de pulpo más grande del mundo

Los ‘pulpeiros’ y ‘pulpeiras’ de O Carballiño volvieron a hacer historia preparando la tapa de pulpo más grande del mundo. Ayer, se pusieron manos a la obra a partir de las 19.30 horas hasta batir su nuevo récord: utilizar 580 kilos de pulpo, 65 más que en la pasada edición.

Para su elaboración, además de dicha cantidad de pulpo utilizaron 45 litros de aceite, 5 kilos de sal y 2 de pimentón. También emplearon un plato típico para el pulpo de 5,37 metros de diámetro. Como cada año, cientos de vecinos y visitantes acompañaron a los ‘pulpeiros’ en esta misión. Después, todos pudieron degustar la la tapa.

O Carballiño lleva ya más de una semana celebrando la Fiesta del Pulpo con una programación que se extenderá hasta el domingo, 13 de agosto, cuando está prevista la gran romería en el Parque Municipal. Mañana 9 de agosto Soul &Roll actuará en la Plaza Mayor a las 20.30 horas; el jueves 10 de agosto la fiesta incluye el espectáculo de tres de los grupos que participan en las Xornadas de Folclore de Ourense, la actuación será también el la Plaza Mayor a las 22.30 horas; el viernes 11 de agosto se celebrará un torneo de futbol entre el CD Arenteiro y el Lugo en el Campo de Espiñedo a las 19.30 horas, ese mismo día también habrá animación en las calles a cargo de la Charanga Mekánica Rolling Banda a partir das 20.00 horas; mientras que el sábado 12 de agosto tendrá lugar el concurso de camisetas con animación de DJ’s en la Plaza Mayor a partir de las 18.00 horas.

El domingo será el día grande de la Festa do Pulpo

El domingo 13 de agosto será el gran día de la Festa do Pulpo con una programación muy completa a lo largo de toda la jornada en el Parque Municipal. A las 11.00 horas empezarán a tocar los grupos de música tradicional, a las 11:30 horas será la apertura de los puestos gastronómicos, a las 12.00 horas tendrán lugar los conciertos “Son do Pulpo” , a las 14.00 horas se abrirá el recinto oficial, a las 17.00 horas las charangas recorrerán las calles, a las 20.30 horas la orquesta Yukatán amenizará la fiesta con su primer pase y a las 23.30 horas será la última actuación de esta edición con un segundo pase de la orquesta Yukatán. La Fiesta del Pulpo, tuvo su origen hace más de 50 años y es una de las festividades más esperadas, cada año, por los vecinos de la Vila do Arenteiro. También es una forma de homenajear el oficio tradicional de los ‘pulpeiros’. Está declarada como fiesta de Interés Turístico Internacional.