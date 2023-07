Los últimos minutos del presidente Manuel Baltar

“¿Colgarán una fotografía o un retrato de Baltar en la sala, no?”, se preguntó un perspicaz periodista ante la sala de plenos de la Diputación de Ourense, minutos antes de que Manuel Baltar presidiera la última sesión en la institución provincial. “No está el de José Luis Baltar, tampoco”, alegó el mismo profesional. Un empleado de la Diputación aclaró que “sí sí que está el de José Luis Baltar, pero lo tuvimos que sacar porque está la exposición de O Carrabouxo”.

Manuel Baltar, todavía en funciones hasta el próximo 17 de julio cuando sea Luis Menor quien levante el bastón de mando a partir de la 12.00 horas, formará parte de la historia de los más de 100 presidentes que tuvo la institución desde su creación en 1822. Ayer, presidió su última sesión (de mero trámite de aprobación de actas), pero cargado de un valor simbólico e histórico. “Habrá que esperar a que sea presidente saliente”, dice un empleado de la institución, ante la posible ubicación de la fotografía que acredite que estuvo durante 12 años ejerciendo como presidente provincial.

El nacionalista Bernardo Varela fue el primer representante público en entrar a la sala. Lo hizo con una camiseta con la palabra “semente”. Quién sabe si este mandato el plan único, el “Plan Varela”, se incardina en los presupuestos provinciales, que tendrán que ser consensuados y aprobados por al menos un partido de la oposición. ¿Premonitorio? ¿Quién sabe?

Los ojos de los retratos de los primeros presidentes de la institución vieron como Baltar entró primero al salón de plenos, después de Ana Villarino y Pablo Pérez, otros dos diputados que tampoco estarán en la corporación provincial del próximo mandato. Ayer fue un día de despedidas.

Baltar se sentó en la silla presidencial, sonriente, casi aliviado de quien sabe que no será foco de zancadillas, ni tampoco de críticas tan voraces. Intercambió confidencias con Chelo Vispo (PP de Barbadás), con Patricia Torres (PP de Boborás) y con Rosendo Fernández, su fiel vicepresidente, antes de que el reloj diaria la hora de la convocatoria. “Son las 12.00 horas en punto y damos inicio al pleno extraordinario”, dijo Baltar ante su definitivo acto como presidente provincial.

Todos los diputados levantaron la mano para establecer la unanimidad en la aprobación de actas de plenos anteriores. Fueron menos de cinco minutos los que duró el pleno. El todavía presidente concluyó la sesión y solamente comentó que “agradezco a todos sus participación y colaboración, éxitos personales, políticos y profesionales”. Los mismos deseos que pronunció en las comisiones que tuvieron lugar en el día de ayer. Se guardó el móvil en el bolsillo, se levantó, aplaudió a los suyos y estos se lo devolvieron aupándose para arroparlo en su adiós. También se irguió Bernardo Varela y después algunos diputados socialistas, sin saber muy bien el por qué del aplauso. Si por agradecimiento y cordialidad o por la “generosidad” de su marcha.

Rodeó la mesa del salón de plenos, saludó al secretario provincial de la Diputación y también a Rodríguez Villarino, su rival político en la última legislatura. “Prefiero a Jácome de alcalde, antes que Villarino”, llegó a aseverar el presidente del PP. “Política caciquil”, entre otras cosas, le dijo el portavoz socialista sobre su gestión. Se brindaron sus mejores deseos ante la salida también del socialista hacia el Senado. Otro que sufrió zancadillas.

Mientras hablaban Baltar y Villarino, los diputados populares se dispusieron en círculo a su alrededor en un abrazo simbólico que fue el germen de una foto protocolaria con todos los diputados provinciales. Había buen ambiente, no se sabe muy bien si por el verano o por el fin de una era. Hasta Jácome bromeó: “¿Me pongo al lado de Baltar?”.

Inmortalizaron el momento no solo por el fin de la era Baltar al frente de la Diputación, si no también para recuerdo de aquellos que como Luz Doporto (PP), Álvaro José Fernández (PP), Miguel Antonio (PP), Rosario Rodríguez (PSOE), Margarita Pérez (PSOE) y los ya mencionados Pablo Pérez (PP) y Ana Villarino (PP) fue el último pleno del mandato, ya que no repetirán como diputados provinciales en la constitución de la nueva corporación provincial. La instantánea se repitió en la escalinata del primer al segundo piso de la Diputación y tras ella se repartieron abrazos, besos y buenos deseos. El guión deparaba un alegato final de Baltar tras un legado político en la provincia, pero no fue así. Un tajante y seco “no” fue lo único que oficialmente llegó a decir ante la presencia de los periodistas.

Se marcha de la Diputación, pero “cuidadito” que seguirá como presidente provincial del PP de Ourense apoyando a Feijóo en su camino hacia la Moncloa, pero quién sabe si sobrevivirá para ser el coordinador de campaña para las próximas autonómicas, el primer test serio de Alfonso Rueda. El último rockero de la política del trombón dice adiós sin una gran banda sonora, guardó silencio como nota política de cara a la sociedad ourensana y deja su “generosidad” al partido que lo aupó a presidente provincial. Los últimos minutos del Baltar presidente agotaron una era de 33 años, una saga única en España, una familia que gobernó una provincia, una parte de la historia de la democracia y la crónica de la “ourensanía”.

Nuevo portavoz socialista

El próximo lunes tomarán posesión los nuevos ediles y desde la junta provincial del PSOE de Ourense se acordó que el alcalde socialista de Taboadela, Álvaro Vila, sea el nuevo portavoz provincial en la Diputación, tras la salida del actual, que era Villarino.