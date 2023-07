Más de 120.000 ourensanos podrán participar en el cribado de la hepatitis C

El cribado de hepatitis C puesto en marcha este mes por la Consellería de Sanidade y que se desarrollará durante los próximos dos años abarca en la provincia de Ourense una población de 128.774 personas de entre 40 y 69 años. Este es el tramo de edad al que va dirigido el programa que tiene por objetivo eliminar un problema de salud pública que, indican desde el área sanitaria, “constituye una pandemia silenciosa”, por su prevalencia y facilidad para pasar desapercibida hasta estadios avanzados, evolucionando hacia una hepatitis crónica, cirrosis hepática o cáncer de hígado.

El proceso para participar en este cribado es sencillo, aprovechando la realización de una analítica indicada por el centro de salud o hospital por cualquier otro motivo. La participación será por turnos, en los tramos de edad donde hay una mayor prevalencia de la enfermedad. Así, entre este año y el que viene, se ofertará a los nacidos entre 1964 y 1973. En el área sanitaria, son un total de 21.579 hombres y 22.352 mujeres, que cumplen 50 y 59 años y constituyen el 14,84% de la población de la provincia, el grupo más numeroso. En 2024, será el turno de los nacidos entre 1954 y 1963: 42.576 personas de 69 a 60 años. Ya en 2025 será el turno de los más jóvenes de este tramo, los nacidos entre 1974 y 1983, con entre 40 y 49 años de edad, que son 42.576 personas en la provincia.

Según reflejan los estudios científicos, se estima que casi el 30% de las personas con infección activa de Hepatitis C lo desconocen, y en la mayor parte de los casos pertenecen al grupo de edad de entre 40 y 69 años.

Desde el área sanitaria detalla que para el desarrollo de este cribado “oportunista” –aprovecha una extracción sanguínea prescrita por otro motivo– se empleará una “metodología innovadora”, que tiene su origen la pandemia del COVID, en la que también se dotó a los laboratorios gallegos de los medios más modernos y rápidos para determinar la carga viral.

Así, la muestra de sangre se enviará al Servicio de Microbioloxía, que la analizará por medio de pooling. Este sistema permite agrupar hasta 100 muestras para detectar la presencia de un virus. En algunos casos, se realizará directamente una PCR individual.

Los casos positivos se derivarán en la mayor brevedad posible para su atención, con la previsión de establecer el inicio del tratamiento en un plazo máximo de 21 días. Los tratamientos actuales, por medio de antivirales de acción directa, logran la curación en más del 95% de las personas tratadas.

Por vía sanguínea y sexual

Cabe recordar que la principal vía de infección de la hepatitis C es la sanguínea, seguida de la sexual. No existe una vacuna eficaz contra el virus de la hepatitis C, por lo que la detección precoz de la enfermedad es clave tanto a nivel individual como colectivo, de ahí la importancia de realizar una labor de prevención para reducir el riesgo de exposición al virus.

Con esta medida se cubren los dos objetivos: evitar la progresión de la enfermedad y su transmisión.