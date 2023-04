El secretario xeral del PSOE, Valentín G. Formoso, destacó ayer la importancia que tiene el sector vitivinícola como “dinamizador del territorio”, en tanto que aporta valor añadido, contribuye a fijar población en el rural y aminora la amenaza de los incendios forestales. También demandó de la Xunta más apoyo para las bodegas pequeñas y medianas, “el gran motor de las denominaciones de origen”, y que mejore la dotación de servicios esenciales en las zonas menos pobladas. Acompañado de la alcaldesa, Noelia Rodríguez, y otros cargos del partido, el número uno de los socialistas gallegos visitó ayer el recinto de la 60ª Feira do Viño do Ribeiro, y llamó la atención sobre la línea de ayudas a la reestructuración de los viñedos, advirtiendo que no pueden ir a parar solo a los grandes productores, sino que se deben beneficiar las bodegas pequeñas y medianas, que son la gran mayoría del sector. Por su parte, el conselleiro de Medio Rural, José González, que el viernes acudió a la inauguración de la feria, destacó la recuperación de zonas históricas de viñedo, la vinculó con la apuesta que también tiene la Xunta a través de los instrumentos de la Ley de recuperación de la tierra agraria de Galicia. En este sentido, mencionó los polígonos agro forestales como instrumentos que permiten recuperar grandes superficies en comarcas como la de O Ribeiro. Puso de ejemplo las 150 hectáreas del polígono de Barzamedelle, en Leiro, donde se realizan trabajos de roza y puesta a punto, y anunció la próxima declaración del polígono de Prado, en Castrelo de Miño, de más de 50 hectáreas.

Maridaje El ganador del certamen Talentos by Abril, Marcos Arufe, se estrenó ayer como cocinero residente de Aceites Abril por todo lo alto en Ribadavia. Un showcookinq que colgó el cartel de lleno y en el que el público pudo ponerse al día sobre la gran riqueza de productos que hay en Galicia y los usos de los posibles usos del aceite. Como muestra, el Obradoiro de Cocina, que el joven chef realizó, donde consiguió encandilar a los presentes con sus platos: taco de filloa y merluza y otro: espárragos “carbonara” con berberechos; maridados con Abril Colleita Propia y un coupage de Abril Picual y Hojiblanca. Durante el mismo la sumiller Susana Barros maridó cada uno de estos platos con vinos de la DO Ribeiro elegidos para la ocasión: Espumoso Viña Costeira “Brut Lúa” (variedad treixadura), Bodegas Pousadoiro “Ánfora 2018” (variedades treixadura y torrontés), Ramón Do Casar “Lento 2020” (treixadura). Susana Barros fue explicando las peculiaridades de cada uno de estas marcas y el por qué los seleccionó para cada uno de los platos.