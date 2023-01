O botelo, un embutido elaborado co estómago ou intestino groso do porco, enchido de costela picada e adubada con allo, pemento e sal, e finalmente curado, é o produto estrela da festa gastronómica que leva o seu nome no Barco de Valdeorras.

Este sábado, arredor de 1.350 comensais desfrutaron da comida no pavillón de Calabagueiros –houbo cheo–, na edición 21 dunha cita gastronómica que se complementa coas segundas Xornadas do Botelo, en dezaoito restaurantes do municipio e da súa contorna.

Na comida veciñal de onte, cun ambiente multitudinario coma o de antes da pandemia, a organización tiña preparados 850 quilos de botelo, para acompañalos con 150 quilos de chourizo, 500 de pataca e outros 500 de verdura.

Ademais, había en existencias 700 botellas de viño e, como sobremesa, 150 bicas e 60 tortas de roxóns. E, de remate, café e licor.

A xornada festiva no Barco de Valdeorras comezou no teatro Lauro Olmo, ás doce do mediodía, co pregón a cargo do actor Federico Pérez Rey.

Tamén se realizou unha mención de honra a Adela Pombo Fernández, unha cociñeira xubilada do colexio público CEIP Condesa de Fenosa.