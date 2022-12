Muere Modesto Seara, luchador antifranquista y figura clave en el PSdeG y la Transición

Con el fallecimiento de Modesto Seara Vázquez (Allariz, 1931) se va una figura muy relevante en la Transición, que desde su convicción y experiencia en la lucha antifranquista jugó un papel muy relevante en la implantación del PSdeG desde la clandestinidad, llegando a ser su secretario general.

Jurista y académico con una trayectoria política y un currículum deslumbrantes, residía desde la década de los sesenta en México, donde creó una universidad local, en el norte del país centroamericano, que con el tiempo se convertiría en el SUNEO (Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca).

"Vivió de primera mano lo que supuso el exilio y luchar contra un régimen totalitario. Eso marcó su vida"

Emigrante en Francia e Inglaterra, se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, y consiguió un doctorado en París, por La Sorbona. Su periplo vital fue extenso y enriquecedor: ejerció como profesor invitado en Utah (Estados Unidos), vivió entre mormones, recorrió el Oeste nortemericano y Canadá, así como varios países europeos, y luchó por los derechos de los judíos en la Unión Soviética.

En 1976, tras la muerte del dictador Franco, Modesto Seara regresó a España y se implicó activamente en la Transición. Fue elegido primer secretario general del PSdeG en Ourense (en la federación socialista gallega del PSOE, así se denominaba entonces), e implantó el partido en toda Galicia desde el periodo de la clandestinidad, entre 1976 y 1979 aproximadamente. En 1983 abandonó la vida política y se centró en su faceta universitaria.

Atesoraba numerosos premios y condecoraciones, entre ellos la Medalla Castelao, que recibió en junio de 2011.

Antonio Rodríguez, que fue secretario general del PSdeG entre 1982 y 1985, destaca de la figura de Seara "su preparación intelectual y su experiencia internacional que yo, que era un joven cuando lo conocí, aprecié en él. Para mí fue el primer gancho del eslabón de la cadena que me llevó al partido socialista", afirma en conversación con este periódico.

"Hizo una gran labor de expansión del Partido Socialista en Galicia. Él ayudó a colocar las primeras piedras tras 40 años de dictadura. Era un hombre de categoría internacional. Supera, con mucho, la media de cualquier personaje político"

"En abril o mayo de 1977, yo era profesor en Benposta, en la ciudad de los Muchachos, y llegó un señor que quería hablar conmigo. Era Modesto Seara, que venía a ofrecerme ser el candidato al Senado, como independiente, en las primeras elecciones predemocráticas", recuerda Rodríguez.

"Al final, el PSOE no presentó candidatura al Senador, sino que se hizo una coalición de fuerzas progresistas. Solo hubo una lista al Congreso que él encabezó por Ourense, aunque no salió", recuerda este histórico del socialismo.

El fallecimiento de Modesto Seara supone, en palabras de uno de los que vivió de cerca su labor política, "una pérdida enorme, porque es una persona con valor histórico y cultural, que ha trascendido las fronteras", ensalza Antonio Rodríguez.

"Hay hitos en la historia que están marcados por las contribuciones personales. En su caso, la suya fue espectacular en el Derecho, en la lucha contra el franquismo, en la militancia socialista y en la creación de la red del partido en toda Galicia"

"Hay hitos en la historia que están marcados por las contribuciones personales. En su caso, la suya fue espectacular en el Derecho, en la lucha contra el franquismo, en la militancia socialista y en la creación de la red del partido en toda Galicia". En el ámbito académico, continúa la regidora, "sus aportaciones son más que reconocidas".

"A veces se piensa que los ilustres son solo de otros lugares, pero con Modesto Seara teníamos un gran ejemplo"

En Allariz hay una plaza en su honor. En 2011, Seara estuvo presente en la inauguración y el descubrimiento de la placa. "Fue un momento muy emotivo", subraya Cid. "Tuvimos la oportunidad de pasar un tiempo con él y comprobar la excepcionalidad de su figura. A veces se piensa que los ilustres son solo de otros lugares, pero con Modesto Seara teníamos un gran ejemplo", destaca.

Su padre, relata la regidora, sufrió la persecución política y el hijo "vivió de primera mano lo que supuso el exilio y luchar contra un régimen totalitario. Eso marcó su vida".

Modesto Seara tiene a un hermano en Ourense, Santos, mientras que otro que ejercía de Médico en Málaga falleció hace poco. En Allariz viven varios parientes más.

El pasado mes de agosto, Seara declaraba al periódico mexicano El Imparcial, el de mayor difusión en Oaxaca: "Creo que me he ganado un poco de descanso, después de 34 años al frente de este proyecto durante los cuales no he tenido vacaciones ni horarios”.

El Concello de Allariz estudia un homenaje

El entierro de esta figura histórica del socialismo y la democracia tendrá lugar en México. El Concello de Allariz estudia organizar un homenaje, en sintonía con la familia.