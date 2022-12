El líder de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, criticó ayer el procedimiento del PSOE para designar a su candidato a la Alcaldía de Ourense en las próximas municipales. El líder de DO y regidor ourensano comentó que “quiero hacer una dura crítica al PSOE por el candidato que ha seleccionado, Paco Rodríguez, que no está afiliado al PSOE y todavía tiene causas pendientes con la justicia por la que está investigado, antiguamente imputado”. Y añadió que “al estar investigado, no puede formar parte de la militancia del PSOE porque si así fuera sería denunciado por algunos militantes.Entonces, estaría infringiendo la normativa del PSOE. Sin embargo, el partido lo ha colocado de candidato, es decir, el partido socialista coloca a una persona, Paco Rodríguez, que no puede ser militante, pero sí lo pone para candidato. No les vale, para el PSOE pero lo quieren meter para Ourense, se lo quieren empaquetar a Ourense ciudad. El PSOE nos mete de candidato a una persona, que no admiten para su club privado”.

Por parte de la ejecutiva municipal del PSOE, comentan que “Francisco Rodríguez es el candidato a la alcaldía del PSdeG y ya está trabajando para devolverle a la ciudad, la dignidad que merece. No vamos a entrar en más valoraciones del presidente de Democracia Ourensana”.