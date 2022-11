La ausencia de PXOM multiplica por ocho la rehabilitación frente a la oferta de obra nueva

El pasado pleno extraordinario en el que se debatía la aprobación del plan xeral de ordenación municipal (PXOM) dejó claro que no va a haber consenso entre los grupos políticos. El documento “Frankestein” con múltiples modificaciones y cambios divide a los principales partidos políticos de la oposición y eso provoca que el desarrollo urbano ourensano se minimice o sea prácticamente inexistente.

Desde la caída del PXOM de 2003 por parte de la justicia, la rehabilitación de vivienda y edificio ha tirado del sector constructivo en la provincia de Ourense. Así lo determina el Instituto Gallega de Estadística (IGE) que cifra que en la última década la rehabilitación de los edificios en el municipio capitalino multiplica por 8 a la construcción de nueva vivienda. Así pues, en términos absolutos desde el 2011 en la capital se rehabilitación más de 800 edificios por los tan solo 100 que se hicieron de obra nueva.

La caída del plan de 2003, y la vigencia del plan de 1986, hace que los promotores y constructores no tengan todas las garantías jurídicas para la construcción de la vivienda nueva y provoque un estancamiento en el desarrollo urbano de la ciudad. Por poner unos ejemplos, el año pasado se construyeron 20 edificios por los 100 que fueron rehabilitados, y en 2019, fueron 136 infraestructuras edificadas renovadas, por las tan solo 16 de obra nueva.

El presidente del Colegio de Arquitectos de Galicia de Ourense (COAG), Rafael Castro, destaca que “en el último año hubo un aumento poco significativo de construcción nueva (de 17 a 20) que está seguramente motivado por la construcción de nuevas viviendas unifamiliares, aunque la ausencia de plan urbanístico actualizado hace que el crecimiento sea poco significativo, sobre todo si se compara con el de municipios del área metropolitana de Ourense”. Y añade que “la oferta de suelo en el municipio de la capital, en gran parte es motivada por un PXOM en vigor del año 86, por ello eso provoca pérdida de inversiones y que estas busquen otros lugares”.

Por último, define que “evidentemente la edificación colectiva ha colmado la mayoría de solares libres y necesita su viabilidad en la rehabilitación, tendencia que seguirá al alza ya que no tiene sentido ampliar las ciudad y tener un parque edificado obsoleto que se vaya abandonado si no se rehabilita convenientemente”.

El presidente de la Asociación de Constructores de Ourense, Santiago Ferreiro, comenta que “los datos son los datos, es evidente que la inversión recae en la rehabilitación de la vivienda, al no tener inseguridad jurídica porque no tener un documento actual provoca que las inversiones se lastren. No hay más que acercarse por los barrios de la ciudad y se ve que las obras que se están acometiendo son de rehabilitación, tanto para comunidades o como particulares. Ahora es un nicho para el sector por las ayudas que hay de los fondos europeos y de la eficiencia energética”.

Sobre el consenso en el documento urbanístico, es claro al afirmar que “a corto plazo no lo va a haber, es un tema político. Visto lo visto en los últimos años, sabemos que a corto plazo no habrá acuerdo. El año que vienen serán las municipales y esperamos que sean capaces de sacarlo adelante, porque ya hay un documento avanzado y empezar de cero sería perder más tiempo y más recursos económicos. No es un tema de estar o no de acuerdo con el documento, es sencillamente que arrancarlo de cero, sería también una pérdida de tiempo. Lo importante es hacer las modificaciones que se consideren necesarias y no perder más años de oportunidades e inversiones urbanísticas”.

Ninguno de los partidos con representación es capaz de ponerse de acuerdo en un tema tan trascendental como es el desarrollo urbanístico de la ciudad. Las torres de Copasa, la finca Diputación, el rascacielos que idea Jácome son algunas de las modificaciones y líneas rojas que se ponen encima de la mesa, entre ataques de unos contra otros, a meses de las municipales. Si en años de gobierno y oposición, de oposición y de gobierno, no fueron capaces de sacar el documento adelante, no lo van a hacer en escasos seis meses que quedan para las elecciones. Las culpas se reparten, pero Santiago Ferreiro pide a los representantes públicos que “tengan alturas de miras, porque es vital para la ciudad, para el movimiento económico y para un sector constructivo que está padeciendo la crisis de materiales más feroz que se recuerda. Se están perdiendo inversiones en la ciudad y eso es lo que debería importar, pero parece que no va a haber una solución a corto plazo, veremos a medio o a largo plazo”.

De momento, la rehabilitación tira del sector en Ourense con viviendas turísticas en el casco viejo, particulares en las zonas más rurales y la falta de una oferta de suelo para que el desarrollo de Ourense se materialice más pronto que tarde. ¿Habrá consenso después de las municipales? Depende, todo depende.