La asociación de vecinos O Cimborrio, del casco viejo, denunció ayer el incumplimiento en el horario de retirada de terrazas de hostelería en esta zona histórica.

Recuerdan que “el pasado día 1 de octubre entró en vigor el horario de invierno de veladores que se extenderá hasta el 30 de abril y que obliga a la recogida de las terrazas a las 00:30 horas los domingos, lunes, martes y miércoles y a la 1:30 los jueves, viernes y sábados; norma que afecta a todas las calles y plazas del municipio ourensano”.

Sin embargo, advierte la asociación vecinal que “ha pasado un mes desde el cambio de horario, y el incumplimiento por parte de la hostelería y ocio nocturno es generalizado, como así se pudo comprobar este fin de semana en plazas como Corregidor, Santa Eufemia, San Martiño, o Plaza Mayor entre otras, donde se saltaron la norma a la torera pese a haber puesto en conocimiento del concejal de Comercio este hecho la pasada semana” .

El cambio horario debería haber sido comunicado por la Policía Local, a la hostelería y al ocio nocturno, “algo que resultó infructuoso”, lamentan los vecinos. Algunas personas llamaron a la Policía Local “desde donde nos donde dijeron desconocer el horario vigente, afirmando unos que a las 2:30 y otros que a las 2:00; razón por la que de nuevo recordamos al concejal el incumplimiento reiterado desde hace un mes”, afirma O Cimborrio.

No entienden “que sean los vecinos los que tengan que fiscalizar el cumplimiento de una norma establecida desde el gobierno municipal al no haber mecanismos de control y proponemos al Concello, que el horario de veladores de la temporada de verano no empiece hasta el 1 de junio”.