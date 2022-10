PP, PSOE y Cs urgen a Jácome una reunión para consensuar un PXOM y exponer los cambios al público antes de aprobarlo

PSOE, PP y Ciudadanos llevarán al pleno del viernes en el Concello de Ourense –en el caso de socialista y Cs lo harán en forma de moción– sus propuestas para exigirle al alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, que elabore una “hoja de ruta” para desbloquear, actualizar y aprobar un nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PXOM) pero solo con mayoría del pleno, no sin antes exponerlo al público, para que presente alegaciones, y evitar que vuelva a ser anulado judicialmente como ocurrió con el de 2003.

De este modo el alcalde tiene ya a toda la corporación en contra –pues el BNG ya ha ratificado en varias ocasiones que está a favor de una exposición del plan para que los vecinos puedan alegar– de su idea inicial de apurar el proceso, sin llevarlo a exposición, como según el regidor, le habían recomendado los técnicos municipales.

Intereses encontrados

Sin embargo lo que parece un frente común con vía de diálogo entre toda la oposición, para exigir que se desbloquee el PXOM, esconde puntos de vista diferentes. Así el PSOE , en el texto de su moción pide que ese debate de un nuevo plan parta del que ellos ya dejaron elaborado y aprobado inicialmente por mayoría plenaria en el año 2013.

El PP interviene en el pleno sin embargo con una enmienda de sustitución a la moción socialista que suprimir el párrafo en el que se pide partir del plan de 2013, y su intención es actualizar incluyendo todas las modificaciones que se presentaron desde entonces, que se fijaría claramente en el PXOM aprobado por el PP en 2019 a finales de su gobierno pero no en pleno, solo en junta de gobierno.

El PP siempre insistió en que era el mismo que había dejado el PSOE, pero Jácome, entonces en la oposición, lo calificó de “pelotazo urbanístico”, dijo que iba a impugnarlo y nunca llegó a hacerlo.

De hecho ahora ya siendo alcalde, Jácome exigió que introdujeran varias modificaciones de su cosecha, algunas como el recorte de alturas de las torres de Copasa, un parque en Untes o el famoso rascacielos de Mariñamansa (este ya solo si es posible). Nada se sabe si este plan de los retoques de 2019 ha incluido ahora las modificaciones de Jácome.

A este festival de propuestas en torno al PXOM que será el pleno, se suma la moción de Ciudadanos, cuyo único edil, Pepe Araújo, a meses vista posiblemente de ratificar su reincorporación en la lista del PP al Concello, se limita a solicitar la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento del PXOM, lo mismo que piden PSOE y BNG, pero sin posicionarse sobre qué modelo de PXOM debe ser el de punto de partida.

No deja de ser curioso que el PP contradiga ahora como grupo lo que su candidato dijo hace unos días, también en declaraciones a FARO, y es que él era partidario de si gobernaba no hacer lo que hicieron con su PXOM de 2003, echarlo abajo en lugar de revisar los fallos y retomaría el plan que dejó el PSOE en 2013 incorporándole las actualizaciones y cambios necesarios y, esta vez sí, exponiéndolo al público para que no vuelva a haber anulaciones judiciales.

Por su parte el PSOE explica en su moción, que se debatirá de forma conjunta con la de Ciudadanos para aligerar el tiempo plenario, que “la historia del urbanismo en las últimas décadas ha sido definida por la mala gestión del Partido Popular”, denuncia la viceportavoz socialista Natalia González, quien condena que la tónica habitual en la gestión de los populares con sus “pelotazos urbanísticos, la especulación, el cambiazo de planos o la condonación del 10 % de los aprovechamientos urbanísticos a los promotores de la ciudad”.

Añade que “a causa de esta nefasta gestión del Partido Popular, en 2022 estamos con un plan general de hace 36 años”, lamentó, al tiempo que recordó que el gobierno del PSdeG-PSOE de Ourense entre 2007 y 2015 consiguió sacar adelante un plan al que más tarde se incorporaron las modificaciones del Partido Popular y Jácome, cambiando por completo el sentido y “esencia” del documento inicial.

Documento “Frankestein”

En el texto de la iniciativa, las y los socialistas recuerdan que en junio de 2021 reclamaron la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento del PXOM, después de que el actual alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, había anunciado su intención de completar el expediente del nuevo plan y proceder a su aprobación, con un total de siete modificaciones que él mismo encargó introducir al equipo redactor.

“Hoy lo que hay es un documento ‘Frankenstein’ lleno de providencias de Cudeiro y de ocurrencias de Jácome, inviable y con visos de ilegalidad”, advirtió la socialista, quien insistió en la necesidad de retomar el plan aprobado en 2013, algo sobre lo que el propio Manuel Cabezas, actual presidente del Partido Popular en la ciudad, manifestó públicamente estar de acuerdo, confirmando así un cambio de postura en cuanto a los pasos a seguir para la aprobación definitiva de la nueva normativa urbanística.

Asimismo, las y los socialistas demandan que, una vez revisado y actualizado, se realice una segunda exposición al público del plan, para apuntalar la legalidad y seguridad del futuro urbanístico de Ourense. “Ourense no puede permitirse otra caída de un plan general” señalan.

La oposición alerta del éxodo de inversiones y población, tras la caída del plan

Los daños económicos derivados de la caída del plan de urbanismo de 2003, que además no se expuso correctamente al público, derivaron desde 2011, año de su anulación, en el éxodo de población y proyectos urbanísticos, por la falta de seguridad jurídica del urbanismo local. El concejal de Ciudadanos, Pepe Araújo, indica en su moción que “somos conscientes de la necesidad que tiene esta ciudad de tener un PXOM que impulse la economía y el empleo y, aunque apoyamos la iniciativa, creemos que la ciudadanía debe expresarse, porque al final de cuentas, este documento afectará a los vecinos durante muchos años y no es cuestión menor que se pueda resolver diciendo que ‘no hay modificaciones sustanciales’ cuando sí las hay”, afirma. “De hecho, el propio alcalde reconoció que introdujo cambios en el documento de los que no dio información la ningún grupo político aun cuando se solicitó en juntas de área y cuando la Comisión de Seguimiento del PXOM lleva más de un año y medio sin convocarse”.