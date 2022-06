Una discusión vecinal por el alcantarillado desencadenó presuntamente una intimidación de un hombre al concejal de Medio Ambiente y teniente de alcalde de Allariz, Bernardo Varela (BNG), la tarde del 30 de agosto de 2021. El juicio por un presunto delito de atentado a la autoridad estaba previsto para este mes, pero se aplaza al último trimestre.

Los hechos llegaron a la vía penal después de que el edil, que también es diputado provincial, presentara denuncia. “Este veciño non tivo unha actitude correcta e eu estaba exercendo como tenente de alcalde”, recuerda. Varela no ejercita la acusación particular. La Fiscalía solicita un año y seis meses de prisión, más una multa de 1.440 euros.

El edil estaba con un empleado del Concello, comprobando los problemas de unas arquetas del alcantarillado, en el campo da Barreira de Allariz. El acusado se sumó para intentar ayudar. La Fiscalía indica que, en un momento dado, una vecina se dirigió al acusado para que no tocara una de las arquetas y él reaccionó de una manera agresiva.

Presuntamente, el encausado se dirigió al edil y lo increpó y, mientras lo retaba a quedar en lo alto del monte, lo agarró fuertemente de la pechera, rompiéndole la camiseta, mientras asía en la otra mano una barra de hierro, dice la acusación.