La repesca de Cabezas abre la lucha en el PP por hacerse un hueco en la lista a la Alcaldía

Manuel Cabezas como candidato a alcalde y, a su vez, posible salvador de la “cabeza” de Baltar, si consigue el esperado aumento de escaños en el Concello de Ourense (ganar la Alcaldía no es lo prioritario), que permitan sumar ese diputado más por el partido judicial de la ciudad, que garantice la permanencia de Manuel Baltar al frente de la Diputación.

Bajo esa hoja de ruta, el presidente de la Diputación y del PP de Ourense, Manuel Baltar, dejaba caer hace unas semanas el nombre de Cabezas, alcalde de la ciudad desde 1995 a 2007 , como posible cabeza de lista de nuevo, de la candidatura popular al Concello en mayo de 2023.

No hay mirlos blancos en ningún partido, tampoco en el PP de Ourense, y aquel alcalde que cosechara tres mayorías absolutas, y que, en teoría, desapareció de la política cuando abandonó el Concello, podría ser la alternativa para repescar votos en la ciudad. Además Cabezas nunca se fue del todo, solo no se dejaba ver: Seguía ahí, con sus empresas. Aún es militante del PP y fue miembro de la agrupación local del partido en la ciudad (aunque no tuviera una participación activa), hasta que esta se disolvió en diciembre de 2021, al dimitir de todos sus cargos Jesús Vázquez y crearse una gestora.

El hecho de que Manuel Cabezas resultara exonerado en febrero pasado, por la Audiencia provincial de los delitos de prevaricación y malversación, durante su gestión como alcalde, por los que había sido denunciado por la exedil de Urbanismo Áurea Soto, volvió a poner en la palestra el nombre de Cabezas, como rescatador de un partido electoralmente en caída libre en la ciudad.

Pero Áurea Soto recurrió ese fallo ante el Supremo, y solo la resolución de este trámite, podría retrasar o frustrar su nombramiento. Manuel Cabezas, fiel a su proverbial discreción y pese a que ya recibió hace meses la propuesta de volver, ni descuelga el teléfono ni contesta. Pero las bases del partido y algunos cargos que pugnan por repetir en la lista, tiemblan ante su regreso.

Hubo movimientos para presentar candidaturas alternativas a Rueda en el PPdeG, pero uno ya obtuvo a cambio de abstenerse, una consellería y al otro, le ofrecieron entre otras cosas carta blanca para elaborar la lista de Ourense.

Para unos es la vuelta al pasado, que puede cobrar réditos en las urnas, para otros que buscan mantener o recuperar su escaño en la candidatura de 2023, y no están en su línea de acción, si la justicia le es favorable y Cabezas acepta, podrá ser su desaparición.

Los entresijos de la política y de la supervivencia en el cargo, siguen caminos a veces inescrutables y la enemistad del clan Baltar y Cabezas es ya historia.

La candidatura de Manuel Cabezas no era hace un tiempo del agrado del presidente del PPdeG Alberto Núñez Feijóo.

Pero según fuentes del partido hace mees que se cerraron en el PPdeG las negociaciones, con Miguel Tellado como interlocutor para garantizar una sucesión tranquila a Feijóo.

Si el proyecto Cabezas prospera, él también podrán nombres. Unos ediles quedarán fuera, otros entrarían (suena incluso el nombre de Pepe Araújo exdel PP y hoy en Cs) Entre realidades y rumores la inquietud en la filas del PP, crece.