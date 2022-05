El comité de empresa de la Consellería de Medio Rural de Ourense denuncia el mal estado del punto de encuentro que el Servicio de Prevención de Incendios Forestales, SPIF, tiene en Xinzo de Limia. Señalan que el recinto consta de una nave para vehículos y material que tiene varias deficiencias: cristales rotos, material caducado almacenado, iluminación insuficiente, e incluso un tejado de uralita de amianto,en estado de degración, por lo que puede perjudicar la salud de los trabajadores.

Junto a la nave, en anexos, hay unos módulos con aseos y vestuarios en mal estado en los que hay taquillas junto a los váteres debio a la falta de espacio. Los desagües no funcionan correctamente, se atascan y presentan malos olores, no tienen o no funciona la calefacción y el piso está en mal estado, entre otros daños. Según el comité de empresa, “esto hace que los trabajadores se tengan que vestir o poner el traje EPI en la calle o en la nave”.

Los sindicatos indican que este punto de encuentro no reúne las condiciones mínimas necesarias para albergar a los trabajadores que tienen su destino en esta base. Se trata de una situación que ya se ha puesto en conocimiento a través de un escrito firmado por todos los trabajadores al jefe territorial de Medio Rural, hace más de un mes, para que intentara solucionar el problema. “A día de hoy aún no se puso ni en contacto con nosotros, por eso nos vemos obligados a denunciar públicamente el lamentable estado en que están dichas instalaciones”, afirman.