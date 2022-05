El empujón de Jácome a la sindicalista, se hace viral: "Fue para protegerme; la megafonía podía dejarme sordera permanente"

La primera jornada, ayer, de la huelga en el servicio del transporte de autobuses urbanos de Ourense, comenzó marcada por la crispación, al denunciar la empresa concesionaria y Concello, que los trabajadores estaban incumpliendo los servicios mínimos establecidos de casi el 53% , y que se habían producido sabotajes de madrugada y daños en el 75% de la flota, para impedir que se cumpliera el acuerdo de mínimos.

Sin embargo la jornada reivindicativa quedaba eclipsada a media mañana, tras el empujón que propinó el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, a Lola Panero, una conocida líder sindical de CCOO, que participaba en la movilización de los trabajadores del transporte urbano, unas imágenes virales ya en toda España, por lo insólito de un alcalde empujando a una sindicalista a las puertas del Concello, y por la brusquedad del gesto, que fue acompañado de frases por parte de Jácome como “no me toques” o “no me pegues”.

Hasta el actor Pepe Viyuela opinó en Ourense, a preguntas de los informadores, sobre el empujón: "A lo mejor no es tan digno de desprecio (Jácome) como de compasión. Probablemente necesite ayuda" .

El incidente obligó a intervenir a la Policía Local, para evitar que la crispación del regidor llegara a más. Los hechos han sido condenados por los sindicatos y los partidos, incluido el PP, socio de gobierno de Jácome. La oposición pide la inmediata dimisión del alcalde y al PP, que deje de apoyarle. Hasta el actor Pepe Viyuela opinó eh Ourense sobre el viral empujón a preguntas de los informadores en un acto en el campus: "A lo mejor no es tan digno de desprecio (Jácome) como de compasión. Probablemente necesite ayuda" .

Está previsto que la plana mayor de CCOO en Galicia participe hoy en una rueda de prensa en Ourense para hacer pública la denuncia judicial contra Jácome, por lo que consideran una agresión a la sindicalista y al sindicalismo.

El episodio se producía pasadas las 10.30 horas de ayer, cuando el alcalde salía por la puerta del Concello. La sindicalista le acercó el megáfono que ella estaba utilizando para apoyar, como liberada sindical a los 125 trabajares de Urbanos de Ourense, que llevan 30 meses con la huelga paralizada a causa de la pandemia, y desde 2019, sin conseguir firmar un convenio digno, dicen, ni actualización salarial del IPC con la empresa.

“Fala alcalde”, le indicó Lola Panero al regidor, mientras le acercaba el megáfono. Jácome lo cogió en un primer momento, haciendo amago de dirigirse a los manifestantes pero, luego, de forma abrupta, dio un fuerte empujón a la representante sindical, mientras repetía a la sindicalista que no le tocara ni le pegara, afirma Lola Panero, quien reconoce que “yo me quedé parada. No entendía nada ni esperaba una reacción así de un alcalde y solo le dije “Jácome, no todo vale” .

Solo Ana Barrios, secretaria comarcal de CCOO en Ourense y varios agentes de Policía Local, se acercaron a tratar de apaciguar los ánimos del alcalde, y a evitar que prosperara un desencuentro en el que la única agresión, al menos física, que pudo apreciarse en las imágenes que circulan por internet, fue la que realizó el regidor a la delegada sindical. La inmediata reacción del alcalde fue llamar al comité de empresa del servicio de autobuses “para dialogar”, pues es un servicio público que este gobierno tiene adjudicado a Urbanos de Ourense, la firma Avanza. Pero fue un encuentro de trámite sin acuerdo alguno. Mientras los manifestantes empezaron a realizar pitadas y gritos de "¡Fuera"! para condenar la conducta del regidor

Los grupos municipales de PSOE y BNG ya han pedido la “dimisión inmediata del alcalde” tras este nuevo gesto “misógino” del regidor, indican los socialistas, y piden al PP que no brinde su apoyo a Jácome para gobernar “ni un minuto más”, ratificó el BNG.

El grupo municipal del PP emitió un comunicado público en el que calificó de “desproporcionada” la reacción de Jácome, e “injustificable” su comportamiento. “No compartimos esas formas y manifestamos nuestro total respeto por la acción sindical en todos sus ámbitos”, señalaron.

El megáfono estaba "demasiado cerca" según el alcalde

El PP exigió además a Jácome que se diculpara al menos con la agredida. La respuesta de Jácome se producía poco después, en un vídeo colgado en sus redes, en el que advirtió de que no iba a pedir perdón pues, fue “acosado” y sufrió una “agresión acústica” por parte de la sindicalista.

Afirma que la líder sindical de CCOO le acercó el megáfono, “demasiado” , según el regidor y, “en un gesto instintivo” indica Jácome, la empujó “para evitar que me rompiera el tímpano y sufrir pérdida auditiva permanente. No es la primera vez que alguien se queda sordo por un piquete”.

Así las cosas “¿cómo le voy a pedir perdón a una persona que me hizo esa agresión acústica si yo me protegí? “ insistió ayer el alcalde . Explicó que había colgado ese vídeo de varios minutos en sus redes para explicarse y dar su versión, porque “estoy seguro de que los medios de comunicación lo van a tergiversar completamente”. Su única pena es la ciudadanía pero “son contingencias” que le han sucedido como alcalde, afirma. Un vídeo en el que critica además que esta liberada sindical estuviera defendiendo a los trabajadores, cuando ella, dice Jácome, no es trabajadora del servicio de transporte urbano.

"Creo que al alcalde se le cruzó un cable; no lo doy asumido" dice la sindicalista

"No doy asumido lo que pasó. Aún estoy bloqueada” aseguraba ayer Lola Panero, muy conocida por ser la persona que habitualmente encabeza las movilizaciones de CCOO, megáfono en mano, con una vitalidad que ayer parecía haber perdido. Va a acudir, junto con su sindicato al juzgado “y haremos actuaciones porque esto no puede quedar así, es una falta de respeto no solo a mí, sino a los representantes sindicales y a los trabajadores”, afirma. “Como demócrata quedé bloqueada con lo que ocurrió.

Creo que influyó en su reacción que sea mujer y sindicalista. Hoy volveré a estar a la misma hora, en el mismo sitio y con el mismo megáfono” , advierte Lola Panero.

Yo solo le acerqué el megáfono al alcalde para que hablara a los trabajadores. Lo había hecho en otra movilización y él aceptó. De repente me dio ese empujón, y empezó a decir “¡no me pegues! ¡ no me pegues!; ¡no me toques!” , cuando el me que había agredido era él. Yo no sabía ni qué decirle quedé parada, y solo acerté a responderle: “Jácome esto no puede ser, no todo vale”. Lola Panero ha recibido el apoyo de los distintos partidos y formaciones sindicales pero está convencida de que al alcalde “se le cruzó un cable. Creo que también fue por ser mujer y sindicalista. Con un hombre no hubiera hecho lo mismo”. En el fondo cree que “había algo de teatro en la reacción del alcalde, de provocación a ver si yo caía y podía dejarme en entredicho”. Lola Panero, con representación en órganos de CCOO de ámbito comarcal, gallego y nacional, también se sorprende de que el alcalde, en el polémico vídeo en el que da su particular versión de lo ocurrido ayer a las puertas del Concello, mencione que la sindicalista “no trabaja, entre comillas” por ser liberada sindical, cuando “siempre compaginé mi trabajo en la Seguridad Social con el sindicalismo y sigo trabajando como liberada sindical desde la pandemia”, afirma. “Es un día duro. Primero porque un alcalde pagado con dinero público no puede reaccionar así y, además, porque soy una persona muy seria, y hay gente ahora insultándome en redes sin siquiera conocerme”. La huelga de los trabajadores del transporte continúa. “Hoy volveré a estar a la misma hora, en el mismo sitio y con el mismo megáfono” , advierte Lola Panero.

La empresa rechazó el encuentro según el alcalde

En ese breve encuentro propiciado ayer por el alcalde, con miembros del comité de empresa de Urbanos de Ourense, que se producía tras el mediático empujó a la sindicalista, el regidor "propuso que se suspendiera la huelga, para mantener una reunión entre Gobierno local y empresa el lunes" indicabam ayer los representantes de la CIG en el comité de empresa. "La representación sindical se negó y tras un receso para hablar con la compañía, el alcalde confirmó que el encuentro se celebraría hoy miércoles, pero quedando pendientes de cerrar la hora". Finalmente, a las 2 de la tarde de ayer Jácome contactaba con el presidente del comite de empresa, para informar a los trabajadores de que, "Urbanos de Ourense se negaba a reunirse con ellos, aduciendo los supuestos sabotajes que habrían sufrido algunos vehículos de la empresa" indican la CIG.