El balneario de Laias, en Cenlle, acoge desde ayer a medio centenar de profesionales que participan en el IV Concurso de la Federación Española de Asociaciones de Enología, donde se premiarán a los mejores vinos en diez categorías. El vicepresidente de la Diputación, César Fernández, puso en valor esta provincia, “que se caracteriza por poseer un rico y variado potencial”, invitando a los participantes “a ser embajadores y prescriptores de uno de nuestros sobresalientes recursos”, el vino.

A este concurso acudieron, además, el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Enólogos, Luis Buitrón, el delegado territorial de la Xunta, Gabriel Alén y el alcalde de Cenlle, José Manuel Rodríguez. Apunta Fernández que la Diputación no podía faltar en esta iniciativa “desde el primer momento en el que se formuló esta colaboración”, ya que el gobierno provincial no duda que actividades de este tipo “nos permiten posicionar y dar a conocer Ourense y su provincia en toda España”. El vicepresidente invitó a los enólogos a visitar la Feira do Viño do Ribeiro, así como también la villa de Ribadavia y su comarca.

La Federación Española de Asociaciones de Enología eligió Ourense para la cuarta edición de su concurso por poseer esta provincia cuatro de las cinco denominaciones de origen que existen en Galicia.

Hoy se inaugura la 59 Feira do Viño do Ribeiro, en la Alameda de Ribadavia, a las 19.00 horas, con Arsenio Paz como pregonero. Previamente, desde las 16.00 horas, se celebrará una cata popular en el local social da Madalena. A las 21.30 horas, en el palco de la alameda, actuará la formación musical Mad Misión.