Los turistas de Ribadavia echan de menos un centro dedicado al vino

Ribadavia vuleve a ver sus calles llenas de visitantes. Los que llegan a la Oficina de Turismo preguntan por el casco histórico, zonas fluviales y senderos. Pero también quieren conocer la historia del vino y sus bodegas sin tener que desplazarse, si bien esta última demanda no se puede atender en la villa. Ante ello, se ve la necesidad de poner en marcha un Centro do Viño en el que la gente pueda hacer catas y conocer la historia de las bodegas que había antiguamente en el casco histórico, y otros datos de interés, para que “les empuje a permanecer más tiempo y no solo dos o tres horas”. Un proyecto que lleva décadas en mente pero que no se consolida.

Este fin de semana fueron muchos los visitantes que llegaron a la capital del Avia, lo cual ya se viene constando desde hace un tiempo. El barrio judío, el castillo de los Sarmiento, el Museo Sefardí, las aguas termales de Prexigueiro, son algunos de los atractivos de este concello, pero los turistas también preguntan por bodegas dentro de la villa que puedan visitar sin tener que ir a otro sitio. “En su conjunto histórico, Ribadavia ya no tiene bodegas”, apunta Antonio Míguez Amil, técnico de Turismo, que asegura que “la mayoría de la gente aquí viene de paso y quiere hacer todo al mismo tiempo. Aparcan y después son reacios a volver a coger el coche”. Señala que los turistas llegan al conjunto histórico y creen que ahí hay bodegas. Por ello, desde hace muchos años se valora hacer un Centro do Viño, “un sitio donde puedan vivir una experiencia vitivinícola, que sirva de lanzadera de información para poder hacer actividades en el resto de O Ribeiro”. Como técnico de turismo, sostiene que en la villa hay sitios para hacer realidad esta iniciativa, incluso con viñedo, pero es un proyecto que no termina de cuajar.