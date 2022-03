El transporte que secundó el parón, dividido ante la propuesta del Gobierno

Hoy será muy diferente a todos los demás días de la semana pasada. Al menos en la teoría, pero se espera que también en la práctica, donde un cantidad de profesionales del sector del transporte volverán a trabajar y a rodar por las carreteras. Así se lo hacen saber una mayoría de consultados a FARO que optan por aceptar las condiciones del Gobierno para volver a trabajar, pero no para rendirse en una reforma estructural de las condiciones del sector. Los que secundaron el parón y ahora ven en las medidas del Gobierno un primer paso dicen que “las medidas que ponen están bien, pero tienen que saber que si no hacen un decreto que regule las condiciones de trabajo, volveremos a salir en mayo, en junio o en julio cuando haga falta”. Y enfatizan que “el parón ha servido para que se vea lo mal que está el sector y que no puede ser que los más vulnerables del sector tengamos que producir a pérdidas, ahora nos hemos unido todos y esto tiene que ser así”. Sobre que otros sigan con el parón señalan que “están en su derecho, pero con estas condiciones ya no trabajamos a pérdidas, al menos hasta julio”. Aquellos que siguen a Plataforma Nacional en Defensa del Transporte arguyen que “lo que dice la ministra y como decía el portavoz de nuestra plataforma, son migajas para hoy y hambre para mañana. Necesitamos una reforma para la regulación del sector, porque quién nos dice que mañana el precio de la gasolina no será de 2.5 euros o más. Eso no se puede saber y estas medidas no satisfacen los problemas reales del sector”. Además, entienden que otros no quieran seguir con el parón, pero “hasta ahora permanecimos unidos y hemos conseguido avances, deberíamos estar todos juntos para conseguir más cosas, pero cada uno que haga lo que quiera, allá él”.

La imagen de este lunes será diferente a la de los demás días, al menos en las palabras que unos y otros comentan. Los piquetes se reducirán y los camiones en carretera aumentarán.