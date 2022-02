Chechu Salgado, natural de Sober (Lugo) pero muy vinculado a Ourense, el flamante ganador del Goya al mejor actor revelación por ‘Las Leyes de la Frontera’, disfruta del premio en su tierra natal, en Galicia. Ha supuesto todo “un golpe en la mesa” después de conseguir cinco de las seis nominaciones, en una edición que, dice, ha servido para reivindicar la calidad de la industria cinematográfica gallega.

El actor, de 31 años recién cumplidos, ha mostrado la estatua en un rincón muy especial: delante del mural realizado por el artista ourensano Mon Devane, una obra que homenajea a “Zarco”, el personaje que interpreta el actor en la película ganadora de varios Goya.

“Sabíamos que teníamos una muy buena película y ahora se ha reconocido”

“Siento mucha felicidad y gratitud, me hace recordar muchas cosas de cómo he llegado hasta aquí”, resume Salgado. La película premiada, ‘Las Leyes de la frontera’, cuenta la historia de un estudiante de 17 años introvertido y algo inadaptado que se acaba juntando con malas compañías. En ella Salgado interpreta el papel de Zarco, “el líder de una banda quinqui, del otro lado de la frontera y apartado, de alguna forma, de la sociedad, en una España de la transición, que busca reivindicar ese pedazo de pastel que no tiene”.

De este personaje, explica que hace cosas “que moralmente son muy cuestionables” pero que al mismo tiempo seres así demuestran los valores arraigados que tienen “de valentía, hermandad” pese a su situación.

“Sabíamos que teníamos una muy buena película y ahora se ha reconocido”, destaca el actor lucense, quien reivindica este “golpe en la mesa” tras conseguir cinco de los seis premios a los que optaban en una gala que ha tenido un marcado “sabor gallego” tal y como remarca.

“Mon Devane me llamó antes de la entrega de los Goya y me dijo que quería hacer un tributo a la película. Me pareció un regalo preciosísimo por su parte”

En Galicia “hay unos grandísimos profesionales y se están haciendo unas cosas increíbles”, defiende el actor, y habla de la importancia de “apostar todavía más por un sector que no para de demostrar que en el audiovisual y la ficción en Galicia se están haciendo las cosas bien”.

Pese a reconocer que este mundo a veces parece que “viva siempre en una crisis eterna”, destaca que “siempre sale adelante”, entre otras cosas por esa capacidad que tiene de “remover” cosas, algo, según indica, que “siempre gusta”.

Delante del mural, en el que Mon Devane realiza un homenaje a este personaje, enseña el Goya. “Me llamó antes de la entrega de los Goya y me dijo que quería hacer un tributo a la película. Me pareció un regalo preciosísimo por su parte”, confiesa Chechu.

En la actualidad, el actor está inmerso en nuevos proyectos, entre ellos, el rodaje de la serie “Motel Valkirias”, una coproducción gallego-portuguesa, que se podrá ver en la televisión gallega y en HBO, y cuyo rodaje está previsto que finalice en el mes de marzo aunque que por el momento, no tiene fecha prevista de emisión.

Ruta para compartir el premio

Tras su éxito, Chechu Salgado ha compartido la felicidad con varias personas, comercios y entidades de la ciudad. Por ejemplo, el actor visitó a la compañía Teatro Muxicas de la ONCE en Ourense, dirigida por el dramaturgo Tito Asorey.