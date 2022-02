Con más presencia gallega que nunca, la Gala de los Goya 2022 propició que nuestros famosos regresen a casa con cuatro cabezones bajo el brazo de las ocho nominaciones de este año.

Precisamente, los que dieron la sorpresa fueron los menos conocidos, mientras actores emblemáticos como Luis Tosar, Javier Guitierrez -ambos nominados en la categoría de 'Mejor actor', así como Celso Bugallo - nominado por a 'Mejor actor revelación' por su papel en 'El buen patrón'- terminaron la gala de vacío.

El ourensano Chechu Salgado ha sido reconocido con el premio Goya al mejor actor revelación por su papel de Zarco en 'Las leyes de la frontera'. Ha superado a Óscar de la Fuente y Tirik Rmili, por 'El buen patrón'; y a Jorge Motos, por 'Lucas'. María Cerezuela, por su parte, ha recogido el galardón femenino para la misma categoría por su interpretación en 'Maixabel'.

En su discurso de recogida de la estatuilla, parte de él en gallego, Salgado ha agradecido el apoyo a todos sus seres queridos tanto del ámbito profesional como del personal por haber formado parte de un "regalo increíble".

El de Sober llegaba a las nominaciones tras encarnar una de las interpretaciones más carismáticas del año. Su papel de Zarco es el más importante en una película, pero el actor gallego ya había participado en series como 'Fariña' y llevaba mucho tiempo en Galicia dedicado al teatro. Reconoce que le encaja hacer de malo. "Me gusta enfrentarme a mí mismo, me gusta sentirme incómodo, hacer cosas que me lleven al precipicio. Los malos te ofrecen salir de tu zona de confort. Y, al final, todo el mundo siente fascinación por los antihéroes, aunque yo prefiero el concepto de 'outsider'".

Otro gallego que ha triunfado esta noche ha sido Xosé Manuel Zapata Pérez -junto a Lorenzo Degl' Innocenti-, quien ha conseguido el Goya al mejor cortometraje de animación por 'The Monkey'. Zapata quiso recordar a su "pueblo de Arzúa" y a su "familia de Carral".

Además, la ferrolana Chelo Loureiro recibió el Goya a la mejor película de animación por 'Valentina', una producción de "más de 5 años de trabajo". Loureiro destacó las canciones gallegas de su obra, con artistas como Andrés Suárez o "las precursoras de Tanxugueiras". El filme de animación se trata de un cuento musical de inclusión y diversidad que protagoniza por primera vez una niña con Síndrome de Down.

Por último, Zeltia Montes recibía el premio a Mejor Música Original por su trabajo en 'El buen Patrón'. Un galardón muy peleado, ya que al él también aspiraban Fatima Al Qadiri, por 'La Abuela', Alberto Iglesias por 'Maixabel' y Arnau Ballester por 'Mediterráneo'.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 36 edición, una ceremonia que tiene lugar en Valencia, en el Palau de les Arts. Supone la vuelta a una gala presencial, aunque con medidas sanitarias por la pandemia.