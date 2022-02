La moda que seduce desde las pantallas: “Llegan con capturas para comprar ropa”

Guillermo Blanco lo tiene claro: “El comercio local, ahora mismo está pasando por un momento delicado, e Instagram para nosotros es un escaparate muy importante”. El mundo del sector textil con sello propio compite con marcas multinacionales en una ciudad con una tradición de moda importante y para ello, lo hacen desde la cercanía de las redes sociales, reciclándose en el mundo de las tecnologías y incentivando la venta online.

Guillermo, de Xeito’ s Shop, dice que “nosotros hacemos directos a través de Instagram donde seleccionamos la ropa y la verdad es una de las principales vías de venta que tenemos. Los directos los hace Lucía y para nosotros supone un punto fuerte”. Y añade que “lo que intentamos es llevar al consumidor nuestros productos de una forma amena, con juegos o pujas a través de los directos desde Instagram para generar una cercanía con el propio consumidor y también para ver que estamos cerca de ellos”.

Comenta que ese proceso de digitalización de su marca supone una parte importante porque “hay mucha gente que ve la ropa a través del directo y nos dice que se la reservemos y otra viene directamente por la tienda”. Y comenta que “al final se trata de establecer una relación cercana con la gente, poder hablar con ellos y generar esa confianza que se necesita para que el negocio vaya bien”.

La misma percepción tiene Jessica Fernández, de Toxorosa, pero con un formato diferente. La ourensana explica que “no hacemos directos, pero sí que hacemos vídeos semanales con las novedades de la semana y a partir del domingo, que es cuando subo los vídeos, se nota que la gente te escribe más o que llegan con una captura de imagen y te dicen que quieren una prenda o la otra”.

Un escaparate para todas las edades

Ambos confirman que la red social es un escaparate que les ofrece grandes potencialidades en todos los grupos de edad. Jessica dice que “hay diferentes tipos de generaciones que nos siguen, desde chicas de 18 años a mujeres de 50 o 60 años, que tienen una forma de vestir más moderna, sin ser extravagante, pero más moderna”. En Xeito´s a los directos también se enganchan generaciones que van desde la mayoría de edad hasta mujeres de edad adulta ya que “tenemos mucha gente que nos sigue y también es una forma de acompañar y estar con nuestras clientas, es una forma de amenizar sus horas y lo agradecen porque nos lo tienen dicho”.

Son dos modelos de negocio iguales, pero con sus peculiaridades. Xeito´s centra su volumen de facturación en la venta online y Guillermo arguye que “la gran mayoría de ventas que hacemos es gracias a los directos y todo online, por ello decidimos abrir solo hasta las 16.30 horas la tienda física, aunque después echemos más horas”. Jessica, por su parte, dice que “la tienda física es el peso realmente de las ventas, hay una generación que aunque mire los vídeos de las novedades de la semana u otras publicaciones, no compran por las redes sociales o no reservan las prendas y vienen a la tienda física a coger el producto que quieren. Sin embargo, hay otra que no le cuesta tanto, pero sin duda la tienda física pesa mucho”.

Xeito´s cumple su tercer aniversario, ahora en Pena Trevinca. Toxorosa es un proyecto que se inició en la pandemia y lleva 14 meses en pie. Estas dos marcas de moda ourensana ejemplifican la importancia de la venta online en el mundo textil con Instagram como uno de los escaparates más importantes que tienen para hacer crecer sus ventas. Y no son las únicas, la moda con sello propio entra por las pantallas.