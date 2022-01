Son la revolución que puso a la cultura gallega en el mundo eurofans, Tanxugueiras llegó al Benidorm Fest para no dejar indiferente a nadie y así fue. Dentro de su grupo el acento ourensano lo ponían el diseñador vianés Jorge de Álvarez que fue el encargado de diseñar los atuendos de la performance. Además del asesoramiento estético también tenían apoyo en el mundo de la comunicación de la mano de otra ourensana, Andrea Villa, que las mimaba de tal forma que hasta le compró unas diademas que utilizaban de esas “de estar por casa”.

No solo cantan bien, no solo exportan tradición y cultura, sino que cuidan cada detalle de sus canciones y puestas en escena. Esta semana estrenaron canción con Rayden ,“Averno”, y Correa un peliqueiro de Laza es también protagonista del videoclip. ¡Guau!, como diría Maxim Huerta. Las gallegas no olvidan sus foliadas entroideras y también hacen un guiño a uno de los emblemas de Galicia, que no es otro que el triángulo mágico del Entroido ourensano con la presencia de ese peliqueiro.

Las Urgencias entonan a Camilo Sesto: “Ya no podemos más”

Cansadas, exhaustas, fatigadas, extenuadas, agotadas, derrotadas, rotas, molidas, hartas, hechas polvo, “pal arrastre”. Los profesionales sanitarios de Urgencias entonan a Camilo Sexto y “ya no puedo más” para gritar por unas condiciones dignas, para aplaudir por la llegada de más personal y por una sanidad de calidad, además de pública. Tres concentraciones en una semana y media para decirle a la sociedad que cuidemos a quien nos cuida para que no se esperen 7 horas en Urgencias, para que exista un trato más humano con las enfermeras y profesionales, para entre todos, dignificar la asistencia sanitaria, tan dañada y maltratada antes, durante y después de la pandemia.