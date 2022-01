A la pizarra con gorro y bufanda: el COVID congela las aulas

Los estudiantes aguantan mejor el frío, pero los docentes no se quitan el abrigo en toda la jornada lectiva. La caída de las temperaturas no se está llevando nada bien en los centros educativos ourensanos. La ventilación cruzada es parte del protocolo COVID y en jornadas como la de este miércoles, que amaneció con -3,2 grados en la ciudad de As Burgas, -7º en Xinzo y -6,5º en Verín, las aulas parecen neveras.

“Esta semana ha sido dura”, comenta una profesora del CEIP Mestre Vide, que lleva abrigo largo y una bufanda manta en clase. “Tiene que ser así, pero cuando hay tres o cuatro puertas abiertas de par en par a uno y otro lado del pasillo se crean unas corrientes criminales”, afirma. Esta situación no es nueva, el año pasado ya soportaron una ola de frío con las ventanas abiertas y la historia vuelve a repetirse. “No queda más remedio que venir con varias capas, como las cebollas”, señala esta docente. “No queda más remedio que venir con varias capas, como las cebollas” Los alumnos también pasan frío. Algunos asisten a las clases con gorro y bufanda o braga, y se ponen las capuchas. Por momentos también los guantes y los abrigos solo se los quitan a media mañana, cuando al levantarse la niebla, el sol calienta un poco las aulas. “No suelen quejarse, pero a veces cerramos un poco y volvemos a abrir porque se pasa mal”, señala una de las profesoras de Infantil. El director del Mestre Vide, Juan Regal, explica que la calefacción está puesta toda la mañana, entre las 7.30 horas y las 14.00. Pero cuando arranca la jornada lectiva y abren las ventanas, la temperatura ambiental baja de golpe. “Estos días, con -2 y -3º en Ourense, la única forma de aguantar es con el abrigo puesto”, explica. Algunos profesores abren las ventanas de par en par, y otros 20 centímetros, siempre asegurando que exista ventilación cruzada. “Y así vamos aguantando, pero de 11 o 12º no sube”, apunta. Aunque corren y suelen estar muy activos, algunos alumnos se dejan el abrigo puesto a la vuelta del recreo. El patio es como el Polo Norte, con niños y niñas jugando o intercambiando cromos con gorro y guantes. Su capacidad de adaptación a todas las situaciones que ha provocado esta crisis sanitaria es meritoria, destacan los profesores. El frío en el aula no es una excepción. “Se puede escribir, te congelas las manos, pero da igual”, dice un alumno de 5º de Primaria. Un millar de casos activos en escuelas infantiles y centros educativos La ventilación cruzada es una de las medidas que contempla el protocolo de prevención del COVID en los centros educativos. Según los datos facilitados por la Xunta este miércoles, en la provincia de Ourense había ayer un total de 1.030 casos activos vinculados a escuelas infantiles y centros educativos. En las guarderías son 42, 17 más que la semana pasada, y ha sido necesario cerrar tres aulas. En colegios e institutos la situación mejora: 988 positivos (-95) y 14 aulas en cuarentena. El centro más afectado es el CEIP Padre Feijoo, en Allariz, que suma 46 positivos; seguido del colegio Carmelitas, en la ciudad, con 43. Salesianos contabiliza 37 y el Divina Pastora 34. Los positivos en residencias bajan a 130 El área sanitaria bajó ayer de los 7.000 casos activos, tras varias jornadas de descenso. En las últimas 24 horas se registraron en la provincia 961 altas y 683 nuevos positivos, por lo que la curva restó 278 afectados y se sitúa en 6.767. También mejoran los datos de hospitalización, con dos ingresos menos. En total, hay 78 enfermos con COVID que requieren cuidados asistenciales. Seis están en la uci (uno menos que el martes) y 72 en planta. De estos, 59 se encuentran en el CHUO, siete en el hospital de Valdeorras y seis en el de Verín. Por otro lado, la Consellería de Política Social actualizó ayer los datos correspondientes a los centros sociosaniarios y la situación mejora respecto a la semana pasada, aunque todavía hay 130 usuarios contagiados (74 menos que hace siete días). El centro más afectado es la residencia DomusVI de Barbadás, que contabiliza 22 positivos. Le sigue la de A Veiga, con 21 infecciones. Entre las más afectadas están las residencias San Cosme (Rubiá), con 12 positivos, y las de Carballeda de Avia, Nosa Señora do Viso (Lobeira), San Martiño (Nogueira), Galisenior (Ourense) y Santa Mariña (Xinzo), con 10 cada una.