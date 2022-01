Seis meses después de su vuelta al gobierno de Ourense, para reeditar el bipartito con Gonzalo Pérez Jácome, al PP se le ha acabado la paciencia y, tras las últimas declaraciones del alcalde, en las que responsabiliza a los concejales populares, del retraso en el PXOM, de que no haya presupuestos o del parón de las áreas que el PP gestiona, los socios de Jácome han roto el “voto” de silencio, en un síntoma de que, según avanza el mandato, la convivencia con el locuaz alcalde se complica.

“Denigra a su equipo” indicó ayer Flora Moure, la portavoz municipal del PP, recordándole de este modo al regidor que, cuando critica al PP, critica a los que le están ayudando con sus 7 concejales, mientras que DO, el partido del Jácome, solo tiene 4.

Algunos de los concejales del PP se confiesan sorprendidos y “muy molestos”. Primero fue Ana Morenza, edil de Economía y Hacienda, quien señaló que no sabía “si reír o llorar” , cuando escuchaba al regidor, y en especial, después de que este acusara a la concejala, de no avanzar en los presupuestos del Concello, cuando, según Morenza, el retraso, se debe a que ni el alcalde, ni sus los ediles de DO, “han hecho los deberes”, y no le han presentado los documentos económicos que la concejala precisa, para poder presentar los presupuestes. Llevamos desde julio esperando por esos documentos” indicó la responsable de la Concejalía de Hacienda.

Ayer, fue la también edil y portavoz del grupo del PP en el bipartito, Flora Moure, la que lamentaba que Jácome “denigre a su propio equipo”, y lo acusó de haberse pasado “al bando de la oposición, el del BNG y el PSOE, y al igual que ellos, parece que quiere que le vaya mal a Ourense, para que así le vaya bien a él”, explicó

Considera que los diez meses de gestión del alcalde y su microgobierno en solitario, cuando se rompió el bipartito, “fueron bastante regulares” en la gestión y al igual que la edil de Hacienda Ana Morenza, opina que “no fueron capaces de hacer en solitario todo lo que se está haciendo ahora en unos meses con el PP”.

Su socios recuerdan al alcalde que “no estamos aquí para un “tú más y tú menos”, sino que tenemos que trabajar para que esto funcione. Lo primero que debe hacer es reunirse con los 11 concejales –incluido el PP– para trabajar. Para defender el interés común de la ciudad. Lo que no puede es, para brillar él, ponerle tachas constantemente a todo lo que hacen los demás” sentenció Flora Moure.