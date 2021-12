Castro Caldelas cuenta con todo lo necesario para celebrar el día 19 de enero su tradicional Festa do Fachós, pero la situación actual de la pandemia eleva la probabilidad de que se suspenda nuevamente, aunque de mejorar en pocos días “aún estaríamos a tiempo de festejarlos”, apunta la alcaldesa, Inés Vega. La paja, elemento esencial, ya la tienen, pero podría devolverse a la gente que la sembró como ocurrió en 2020. Es un elemento que “no tiene desperdicio y nos la piden de muchos sitios, para museos, fiestas, tejados de paja en áreas recreativas...”.

Todavía no se tomó una decisión definitiva, pero de no cambiar la situación pandémica todo parece indicar que un año más la Festa dos Fachós no se celebrará. Lo más necesario para este evento son los chorizos y las paja para hacer unos 600 fachones individuales más uno grande de más de 30 metros de alto. En Castro Caldelas se producen dos tractores de paja, que “es mucha cantidad”, observa Vega, ya que hay algunos concellos que la siembran pero solo un remolque, para hacer demostraciones, porque “ya no hay la siembra de paja tradicional, solo para temas etnográficos o espectáculos”.

En el caso de que no hagan los fachones, asegura que esta paja “si se quiere vender tendría salida” ya que es muy apreciada para dar de comer a los animales y para hacerles camas cuando paren.