Alcaldes del área metropolitana piden retomar la idea de la “extensión de líneas” de autobús

El ex edil de Infraestructuras, Miguel Caride, explicó en una entrevista en FARO que la idea que tenía el gobierno municipal formado por DO y PP, antes de la crisis interna, era la ampliación del transporte de bus urbano mediante una extensión de líneas. Es decir, una cobertura legal que permitiría no entrar en competencias con la administración autonómica para llegar a los municipios del área metropolitana con una concesión que vertebrara no solo la capital si no que abasteciera a concellos como Pereiro de Aguiar, Barbadás, Amoeiro, Toén, Coles o San Cibrao con una íntima relación con la capital.

La licitación del transporte urbana se está gestando en el Concello de Ourense con proyectos de movilidad que lleva a cabo Pérez Jácome de forma personal y con una idea “revolucionaria” para renovar un servicio que lleva caducado desde 2015 con autobuses que tienen más de 17 años.

Los diferentes alcaldes del área metropolitana de Ourense lo tienen claro, quieren una movilidad integradora que dé servicios a los vecinos de los diferentes municipios siempre y cuando llegando a los acuerdos políticos y económicos pertinentes para instalar un servicio que consideran “esencial” y “beneficioso para todos”.

Barbadás

El municipio con más relación con la ciudad es del de Barbadás, solamente les separa una rotonda, aunque tienen vidas independientes. Xosé Carlos Valcárcel (PSOE) dice que “fue en 2019 cuando en una reunión con el edil Miguel Caride se habló del tema, aunque no era el tema principal de la reunión. Se hablo de sería buena esa extensión de líneas para dar más servicios a los vecinos del municipio, aunque nosotros ya tenemos el transporte metropolitano de la Xunta de Galicia, pero todo lo que sea para mejorar y dar más servicios bienvenido sea”. Y añade que “el principal problema que tienen los vecinos de Barbadás es que tienen que coger un autobús para ir a Ourense y después volver a pagar otro autobús para ir a diferentes puntos de la ciudad, no hay un único billete o la posibilidad de hacer transbordo.

De Barbadás a la Residencia: cuatro buses y cuatro billetes que suman más de 3 euros

En cifras por ejemplo, una persona de Barbadás que quiera ir a la Residencia debe coger un bus en Barbadás que cuesta 0,80 euros, parar en el Jardín del Posío, otros 0,85, y la vuelta. Es decir, más de 3 euros para un trayecto que se podría cubrir de otra forma”. El regidor destaca ese problema y el beneficio que supondría para todos el tener un transporte más integrador. Además dice que “incentivamos y damos bonificaciones a parados, jóvenes y pensionistas desde el Concello, pero un billete normal, en concreto ese trayecto y otros muchos nos parece caro”.

Amoeiro

José Luis (PSOE), alcalde de Amoeiro, dice que “tenemos una comunicación constante con Ourense, nos separan escasos 10 kilómetros del núcleo urbano de nuestro municipio y sería una iniciativa que sería beneficioso para todos. Porque eso permitiría a Amoeiro seguir creciendo, porque sería una oportunidad para que más personas se asentaran en el municipio, supondría creación de empresas y una movilidad entre los dos concellos más sostenible para todos con un ahorro importante para familias que tienen que andar con al menos dos coches en el día a día”.

Coles

Manuel Rodríguez (PSOE), regidor del municipio de Coles, explica que “se habló en su día pero no se precisó nada más sobre el asunto. Desde el Concello en 2019 se nos abrió esa posibilidad y antes también con Jesús Vázquez pero no sabemos nada más de eso”. Y añade que “el tema de la movilidad para nosotros es importantísimo, cualquier persona que quiera vivir en un concello así como Coles y otros, que rodean una capital de provincia, tienen que depender de los coches privados y eso supone un gasto que con un transporte metropolitano repercutiría directamente en las familias y también en el turismo de interior. Si hay posibilidad de ir a diferentes sitios con un transporte integrador, seguro que la gente se anima más. Nos encantaría, pero repito, no sabemos nada, aunque sí que estaríamos dispuestos y nos gustaría retomar esa posibilidad”.

Pereiro de Aguiar

Otro de los concellos que sigue en un aumento de población y de servicios es del Pereiro de Aguiar. Luis Menor (PP), regidor del municipio, señala que “tenemos hablado constantemente de este tema y tenemos pendiente seguir avanzando y reuniéndonos para esta cuestión porque para nosotros el transporte metropolitano es una absoluta prioridad y así lo transmitimos desde el primer momento. Creemos que este es uno de los asuntos importantes y estamos dispuestos a llegar a acuerdos que seguro que serán beneficiosos para los dos concellos, pero sin ninguna duda, más para el nuestro que sería el gran beneficiado”.

El regidor de Pereiro de Aguiar, que acaba de integrar a un edil de Democracia Ourensana en el gobierno municipal, dice que “estamos pendiente de esa reunión y el diálogo es constante con el equipo de gobierno”.

“No depende del Concello”

La idea del anterior equipo de gobierno no está planteada en la licitación que se espera que salga este año para renovar la concesión del autobús. Al menos así lo demuestra el regidor del Concello de Ourense, Pérez Jácome, que explica que “el tema del transporte metropolitano “lo hemos reclamado y depende de la Xunta de Galicia, en este sentido, la Xunta no está moviendo pieza. El transporte metropolitano no depende del Concello de Ourense, no podríamos llevarlo a cabo. Cualquier reivindicación el Concello no es el sitio, así que donde manda patrón no manda marinero”.