La directora del Teatro Principal Olga Mojón, y el promotor del evento, Alfonso Cito, presentaron ayer en el Teatro Principal de Ourense el XVIII Festival Internacional de Blues que se desarrollará los días 8 y 9 de octubre.

La edición que está dedicada a Taj Mahal reunirá el viernes 8 de octubre a partir de las 22.00 horas a Néstor Pardo y JP Bimeni & The Black Belts. El sábado 9 a la misma hora será el turno para Doug McLeod y Jean Toussaint &The Organ Three.

Las entradas para los eventos se podrán retirar el mismo día de la función de 12.00 a 14.00 horas o dos horas antes del comienzo, además de reservarlas en línea, que ya están disponibles. Desde el Teatro informan que las entradas por internet deberán canjearse en la venta física en los horarios habilitados y que una vez empiece la función no se podrá acceder al recinto, por lo que recomiendan llegan un poco antes.