“Basta xa”, la “revolta veciñal” del PSOE para movilizar a la ciudad y “derribar” el gobierno Jácome

El Partido Socialista ha dado un paso más en su intento de cambiar el microgobierno de Gonzalo Pérez Jácome y ha puesto en marcha la campaña “Basta xa”, un movimiento ciudadano, alega, del que son solo impulsores, el “paraguas” al que se sumen sus protagonistas como colectivos sociales, asociaciones y vecinos en general, para “canalizar la indignación que hay en la ciudad contra Jácome y el PP”. El desenlace sería “una movilización masiva para que los ciudadanos se empoderen y derriben un gobierno local que nos arruina y avergüenza a todos”, señalaron.

Anxo Quintana: "Ourense está peor que Allariz en1989"

La campaña ha recordado por sus objetivos y su llamada a movilizar al pueblo, a aquella “revolta veciñal” que consiguió hace 32 años hacer dimitir al entonces alcalde conservador de Allariz e implantar, sin comicios previos, un gobierno nacionalista (el BNG era entonces el segundo partido con más ediles en la villa alaricana), gobierno que continúa en Allariz, con el refrendo continuado de las urnas desde entonces. No obstante la campaña arranca en Ourense con otros mimbres.

El propio Anxo Quintana, el concejal de oposición del BNG que salió elegido alcalde tras aquella revuelta, . reconoce a preguntas de FARO que "la situación del Concello de Ourense es tragicómica, peor aún que la que tenía el Concello de Allariz durante la movilización vecinal de 1989. Tal vez precise la misma medicina", afirma. A Quintana que, estuvo diez años como alcalde de Allariz y tras su paso por la vicepresidencia de la Xunta durante el bipartito BNG-PSOE, lleva años como empresario, alejado, que no distanciado de la política, le cuesta entrar a comparar esta campaña ourensana, con aquella toma del Concello de Allariz, aunque el objetivo sea el mismo, derribar un gobierno local. Lo que si recuerda es que aún cuando en Allariz la oposición había prendido la mecha de la protesta, "al frente de la movilización estuvo el pueblo afectado, de todas las ideologías. En Allariz se movilizaron incluso afines al PP, pero hartos del alcalde" recuerda.

El alcalde en Madrid

En el Ourense del nuevo milenio, el “Basta xa” ha comenzado primero en los buzones y con la pegada de grandes carteles en la calle en blanco y rojo, una mano en señal de alto y el mismo, lema “basta xa”, pero sin remitente.

Finalmente ayer comparecían en la plaza de San Antonio de la ciudad tres líderes socialistas: el concejal y secretario provincial del PSdeG-PSOE Rafa Villarino y sus ediles Natalia González y Xosé Rúas dejando claro quién impulsa esa idea, que pretende ahora captar el malestar de parte de la ciudadanía por la situación del Concello y sus políticas, canalizado ya en parte en movimientos como “Non ao peche da Universidad Popular de Ourense”, o el de “Emerxencia cultural”, este último contra el cierre o desmantelamiento en los últimos años de parte del cartel de programas, y oferta cultural en la ciudad.

"Movilizar la indignación"

La presentación de la campaña que coincidió con otro de los viajes del alcalde, en esta ocasión para hablar con sus homónimos en el país País Vasco, aunque no aclaró con qué objetivos. La campaña para “para movilizar la indignación”, señalaron, llevó implícito un trabajo puerta a puerta con buzoneo, reunión con todos los colectivos sociales, con jóvenes, mayores etc, para redactar un manifiesto, que luego se moverá en mesas por la ciudad para conseguir firmas de personas “dispuestas a cambiar la resignación actual por la ilusión”, señaló Natalia González.

“Esta es una ciudad maltratada por un alcalde incapaz, que llegó de la mano del PP y luego huyo dejando un microgobierno letal para la ciudad y que obstaculiza el cambio”, señaló Rafa Villarino.

“Está maltratando a los trabajadores, destrozando la cultura, malgastando a manos llenas en proyectos irrealizables irrealizables. que decir basta ya de engaños, de eventos, de maltratos, de tener una ciudad arruinada”, recordó.

Tanto la viceportavoz local, Natalia González, como Xosé Rúas, explicaron que esta iniciativa es solo un “paraguas”, para que se sumen otros colectivos en contra de la actual situación de la ciudad pues considera “pues no es cierto que todos tengamos la misma responsabilidad con lo que ocurre. El PP es el que ha puesto ahí a Jácome y le ha dado un balón de oxígeno.

Por el momento, en un manifiesto, que acumula más de 250 firmas, los socialistas abogan por “una ciudad sin insultos, chantajes ni mentiras. Una ciudad en la que la luz de la cultura no pueda apagarla nadie” y dónde el comercio local “vuelva a florecer”, según se recoge el texto.

Ciudadanos aclara su postura

Mientras el PSOE llamaba a la movilización, el concejal de Ciudadanos Ourense, Pepe Araújo, comparecía públicamente ayer, para aclara el motivo por el qué apoya la modificación presupuestaria de 62 millones de euros para obras, que propuso el alcalde, y que el resto de grupos no apoyó en la pasada comisión de pleno Concello.

Explicó que apoyó el expediente de modificación de crédito para movilizar recursos procedentes del remanente del Concello, “porque incluye cuestiones básicas y de primera necesidad para esta ciudad”.

“Hago oposición a Jácome no a los vecinos de Ourense y me sorprende que los demás grupos estén haciendo oposición a los ourensanos votando en contra de cosas tan básicas como las partidas sociales”, explicó Pepe Araújo, quien insiste en que PSOE, PP y BNG están “pensando solamente en clave 2023 y no en los intereses de la ciudad.”

Añadió que no quiere que los dos años que quedan de mandato sean de “sequía total para Ourense, por lo que no podemos votar en contra. Si de verdad quieren cambiar las cosas deben presentar una alternativa seria, pero si se plantea una cuestión como esta, sea quien sea el alcalde, lo que tenemos que hacer por responsabilidad política es apoyarla y no poner palos” aún cuando no le gustó la forma en qué Jácome presentó el expediente “que venía en un lote y sin negociar previamente”.