Un sexagenario ourensano ingresó ayer martes en la unidad de críticos del hospital ourensano tras contagiarse de coronavirus, después de no enterarse de la citación para la vacunación.

Su familia explica que "él no estaba pendiente del móvil y cuando se quiso dar cuenta, había perdido la cita". Fue a principios de abril y desde ese mismo instante intentó que fuera repescado por un sistema de citación que califican de "mejorable".

Su hija dice que "intentó llamar todos los días a un número que le dieron desde el Sergas y comunicaba, pero le cogieron y le tomaron nota de su petición. El quería vacunarse cuanto antes". El registro de la demanda quedó constancia, pero a pesar de eso, los días pasaban y seguían sin llamarle.

"Mi padre llamó y fue al CHUO para recuperar la cita"

Es entonces, cuando el sexagenario (y la familia desea que se aclare) no cesó en el intento de recuperar la cita y acudió a la ventanilla de vacunación del nuevo edificio de hospitalización, en varias ocasiones. Su hija manifiesta que "fue allí porque quería recuperar la cita, pero seguían sin llamarle ni darle un día".

La familia señala que "fue mala suerte, pero lo cierto es que no será al último que le pasa porque el sistema es mejorable, ya que a él le enviaron un mensaje y no lo llamaron. Y claro, no vio el mensaje, y ahora todo esto genera mucho dolor".

"No sabe la gente lo que estamos pasando"

El sexagenario se encuentra grave en la unidad de críticos y su familia recibió hoy la llamada para la vacunación: "Justo hoy que lo acaban de intubar es cuando recibimos la llamada para la vacunación. Esto genera más dolor todavía, no sabe la gente lo que estamos pasando".

Desde el envío de la cita (principios de abril) mediante mensaje hasta que contrae el virus (principio de mayo), pasa un mes donde el sexagenario reitera el deseo de recuperar su convocatoria y no cesa en el empeño para que sea cuanto antes.

Ante toda esta situación y ante un sistema de citación a veces insuficiente, la familia se plantea una reclamación por escrito al Sergas para demandar otra forma de comunicación, que no sea por SMS, para que no vuelvan a pasar este tipo de situaciones.