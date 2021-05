Pocas veces se puede ver a las tres plataformas de sindicatos mayoritarias en Galicia juntas, reivindicando una situación o unas condiciones dignas. Ayer, por las calles de la ciudad todas tenían el mismo objetivo, levantar la “irresponsabilidad” de la patronal ourensana, después de que rompiera con las negociaciones para los trabajadores del siderometal ourensano.

Según pudo saber FARO, hubo dos reuniones donde se sentaron a negociar el nuevo convenio marco para los dos próximos años, pero la patronal “rompió unilateralmente” con las negociaciones, en base a criterios de excepcionalidad en la situación social y económica

Desde los sindicatos de CIG, CCOO y UGT explican que “reclamamos que por parte de la patronal unilateralmente se rompió con la negociación del convenio y coincidimos que de forma irresponsables y reclamamos un incremento salarial para los trabajadores del siderometal de Ourense”. Más concretamente explican que las tres plataformas se unirán en una sola, para adquirir más fuerza y presentar su petición a la patronal con el objetivo que aumenten los salarios un 3%, lo que supondría 30 euros al mes.

Un oficial de obra de tercera categoría cobra 1.100 euros brutos y “líquidos serían menos del salario mínimo interprofesional. Entendemos que es una situación excepcional por el tiempo de la pandemia, con una crisis social y económica, pero claro la pandemia no es neutra, los que más tienen son los que menos pagan por así decirlo y lo que menos pagan, son los que más pagamos. Pagamos la pandemia con ERTES y demás medidas, ellos han tenido bonificaciones en la Seguridad Social, créditos ICO y van a venir una amalgama de millones de la UE que van a gestionar”. Señalaron que “si no se sientan con nosotros y quieren que la conflictividad siga, no descartamos seguir con las movilizaciones o hacer huelga, es un derecho que tenemos”.