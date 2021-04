El PP pide al PSOE la "cabeza" de Villarino a cambio de la de Jácome

El pacto PSOE-PP con el que se iba a tratar de facilitar en Ourense un gobierno alternativo al del actual alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, quien gobierna actualmente el Concello de Ourense, con solo 3 ediles de 27, es desde ayer prácticamente imposible, al elevar el PP sus exigencias, y anunciar que solo se sentará a estudiar un posible “gobierno de coalición” en la ciudad con el PSOE, si antes obliga a dimitir y a entregar su acta como concejal a Rafael Villarino, el portavoz del grupo municipal socialista y el candidato más votado a la Alcaldía de Ourense en los comicios municipales de 2019.

Rafael Villarino, compareció acompañado por su jefe de filas el secretario xeral del PSdeG-PSOE Gonzalo Caballero, para ratificar que no va a dimitir, ni a entregar un acta que obtuvo “con el voto legítimo de los electores de la ciudad” . Es más, esa dimisión de su cargo, supondría también que pierda su escaño como diputado provincial de Ourense, donde se ha convertido en el enemigo número 1 de su presidente, Manuel Baltar.

"Villarino no es de fiar"

Al PP no le bastó con el anuncio hecho este lunes por el propio Rafael Villarino, de que se “apartaba” como candidato a ser el alcalde de ese posible pacto, para facilitar un gobierno alternativo, dado que el PP desde que se rompió el bipartito con Jácome, puso siempre como condición que solo negociaría un gobierno alternativo con el PSOE, si Villarino no era el candidato a alcalde de ese nuevo gobierno “ porque su palabra no vale nada, y no es de fiar”, señalan de forma reiterada.

El PP de Ourense descargaba toda la responsabilidad de dar a conocer este nuevo cambio de rumbo, –la dimisión de Villarino– en manos de su portavoz municipal, Flora Moure, que compareció ayer en solitario para anunciar esa nueva “prenda” que exige al PSOE para abrir una vía de dialogo, que Villarino deje su escaño en el Concello de Ourense, ante el temor de que imponga un edil afín, al que utilizará "como alcalde títere para gobernar en la sombra".

Los argumentos expuestos por el PP para buscar base a esta nueva petición, que dimita Villarino como edil , incluyeron un curioso cálculo de probabilidades, las de un hecho futurible, según el cual tras una serie de posibles dimisiones en la lista del PSOE, incluida la de ese supuesto “alcalde títere” que suponen colocaría Vilarino, s este último podría volver a colocarse al frente del Concello, pero ya como regidor. Esto, según indicó ayer Flora Moure, le garantizaría “lo que él realmente busca” barajó, que es ser alcalde para no perder su poder orgánico en el partido, y refrendar sin tener que convocar primarias, su puesto de secretario provincial del PSOE en Ourense.

"Que hablen Baltar y Feijóo

Es la misma opinión que mantienen los concejales críticos de Villarino, ausentes ayer en la comparecencia de su portavoz y Caballero, en la Plaza mayor.

De hecho el PP no mencionó la palabra ”moción” sino que habló de “gobierno municipal de concentración”, y ni siquiera pudo confirmar la concejala Flora Moure, al no tener a su lado en la comparecencia, al presidente provincial del PP, Manuel Baltar, ni al del grupo municipal , Jesús Vázquez para echarle un cable en el turno de preguntas, si al menos estaba claro para los populares que el alcalde de ese posible pacto de gobierno en Ourense PP-PSOE, partía al menos de que el alcalde si sería del PSOE, por ser el partido más votado.

Gonzalo Caballero pidió al PP “que deje de marear” y señaló que la explicación dada por una concejal “no me vale” al tiempo que exigió que sean el propio Manuel Baltar y el presidente del PPdeG los que “deben de hablar” y que digan oficialmente “si esta realmente la propuesta que nos hace en Ourense el PP”.

“El PP me falta al respeto”

El portavoz socialista Rafael Villarino, recibió ayer en el acto convocado en la Plaza Mayor ya desde el día anterior, antes de saber la propuesta que les iba a ofrecer el PP, el total apoyo de Caballero , quien elogió su “generosidad,” por renunciar a su derecho a ser alcalde “para que la ciudad tenga un gobierno de mayoría”.

Por su parte Villarino se mostró visiblemente dolido por este nuevo pulso que le hace el PP al exigir ya no que se aparte, sino que desaparezca de la vida política. “El PP me está faltando al respeto” dijo al pedirle algo que es “antidemocrático” que un concejal renuncie a un acta que le dieron los ciudadanos con sus votos. “¿Qué más van a pedirme ahora: que les entregue mi pasaporte comunitario?”.

Reconoció el portavoz socialista en el Concello que estaba “decepcionado” con el anuncio del PP de pedirle que dimita, pues esperaba “una mentira menos burda. Con lo que hacen están provocando un éxodo político de todas aquellas personas que estorbamos, yo no me voy a ir del PSOE y tampoco de la corporación municipal”, ratificó.

"Es el harakiri político del PP"

“Si el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo y el presidente provincial el PP de Ourense, Manuel Baltar, no propician el cambio político, quedarán retratados como los grandes mentirosos de la historia política de la ciudad, y se harán el harakiri político” advirtió ayer Gonzalo Caballero, quien les animó en ese caso a que pongan como modelo del partido a Gonzalo Pérez Jácome porque lo perpetúan en la Alcaldía. Añadió además que Baltar y Feijóo quedan retratados como “los grandes mentirosos de la historia”, pues hace unos meses, habían indicado que si Villarino renunciaba a ser el alcalde de esa posible moción en Ourense en cinco minutos habría un nuevo gobierno en el Concello. “Nos están intentando enredar a todos, nos toman el pelo. Cada día piden una cosa y lo que quieren es mantener a Jácome, que lo pongan como referente del Partido Popular y en el próximo congreso que tenga Feijóo que lo convierta en vicepresidente del partido en Galicia”, ironizó Gonzalo Caballero También alertó Caballero de que “si Feijóo tiene la indignidad de intentar eliminar al que es el candidato más votado de la ciudad, demostrará que se trata del PP más antidemocrático de España, que además del caciquismo de Baltar, quiere exigir determinadas cuestiones que no son de recibo en una democracia”. Si bien las filas del PSOE críticas con Villarino daban ya como hecho confirmado, que el candidato impuesto que iban a poner él y Caballero para la Alcaldía de Ourense era el edil Xosé Rúas, afín al portavoz municipal, ayer el secretario xeral del PSdeG PSOE insistió en que el Partido Socialista “tiene un conjunto de concejales que darán magníficos alcaldes y alcaldesas” . La opción mayoritaria y la más votada en las primarias de 2019 del PSOE es Natalia González, pero está alineada en el sector crítico con Rafael Villarino y la actual ejecutiva gallega.